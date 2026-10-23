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Beş Çocuk Annesi Özlem Öz'ün Son Paylaşımındaki “8. Hamilelik” Notu Gündem Oldu!

Beş Çocuk Annesi Özlem Öz'ün Son Paylaşımındaki “8. Hamilelik” Notu Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 13:54
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Özlem Öz bu kez paylaşımına düştüğü notla gündemde! Eşi Tayyar Öz ve çocuklarıyla çektiği videolarla tanınan fenomen, ağustos ayında beşinci bebeğini kucağına almıştı. Aile hayatını takipçileriyle paylaşmayı sürdüren Öz, son paylaşımında eşine seslendi. Ancak mesajındaki bir detay özellikle dikkat çekti. Beş çocuk annesi fenomenin “8. hamileliğim” sözleri, geçirdiği gebelik süreçlerini yeniden gündeme getirdi.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz, aile paylaşımlarıyla sosyal medyanın tanınan çiftlerinden.

Özlem Öz ve Tayyar Öz, aile paylaşımlarıyla sosyal medyanın tanınan çiftlerinden.

Sosyal medyada “Tayyargiller” adıyla bilinen Özlem Öz ve ortopedi uzmanı eşi Tayyar Öz, günlük hayatlarından paylaştıkları kesitlerle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Çocuklarıyla çektikleri videolar, ev yaşamları ve ailece yaptıkları etkinlikler, hesaplarının en sık karşılaşılan içerikleri arasında yer alıyor.

Özellikle büyük kızları Lina'nın küçük yaşlarda yayılan videolarıyla tanınan çift, zaman içinde büyüyen ailelerinin pek çok anını da takipçileriyle paylaştı.

Çift, ağustos ayında beşinci çocuklarını kucaklarına almıştı.

Çift, ağustos ayında beşinci çocuklarını kucaklarına almıştı.

Lina, Ela, Mira ve Emir Ege'nin ardından bir kez daha bebek heyecanı yaşayan Özlem Öz ile Tayyar Öz, beşinci çocuklarının doğumunu hastaneden yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Hamilelik döneminden doğum hazırlıklarına kadar pek çok anını paylaşan Özlem Öz, böylece beş çocuk annesi olmuştu. Doğumun ardından aileden gelen fotoğraf ve videolar da takipçilerinin ilgisini çekmişti.

Son paylaşımındaki “8. hamilelik” ifadesi ise dikkatleri üzerine çekti.

Özlem Öz, yaklaşık 15 saat önce yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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