Beş Çocuk Annesi Özlem Öz'ün Son Paylaşımındaki “8. Hamilelik” Notu Gündem Oldu!

Lina, Ela, Mira ve Emir Ege'nin ardından bir kez daha bebek heyecanı yaşayan Özlem Öz ile Tayyar Öz, beşinci çocuklarının doğumunu hastaneden yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Hamilelik döneminden doğum hazırlıklarına kadar pek çok anını paylaşan Özlem Öz, böylece beş çocuk annesi olmuştu. Doğumun ardından aileden gelen fotoğraf ve videolar da takipçilerinin ilgisini çekmişti.