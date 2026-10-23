Beş Çocuk Annesi Özlem Öz'ün Son Paylaşımındaki “8. Hamilelik” Notu Gündem Oldu!
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Özlem Öz bu kez paylaşımına düştüğü notla gündemde! Eşi Tayyar Öz ve çocuklarıyla çektiği videolarla tanınan fenomen, ağustos ayında beşinci bebeğini kucağına almıştı. Aile hayatını takipçileriyle paylaşmayı sürdüren Öz, son paylaşımında eşine seslendi. Ancak mesajındaki bir detay özellikle dikkat çekti. Beş çocuk annesi fenomenin “8. hamileliğim” sözleri, geçirdiği gebelik süreçlerini yeniden gündeme getirdi.
Özlem Öz ve Tayyar Öz, aile paylaşımlarıyla sosyal medyanın tanınan çiftlerinden.
Çift, ağustos ayında beşinci çocuklarını kucaklarına almıştı.
Son paylaşımındaki “8. hamilelik” ifadesi ise dikkatleri üzerine çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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