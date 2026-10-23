Çağatay Ulusoy'un Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Eski Partneri Sümeyye Aydoğan Aynı Elbiseyle Pişti Oldu!

Kübra dizisinde birlikte rol alan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Özel hayatları hakkında çok fazla konuşmayan ikili, zaman zaman tatillerinden görüntülerle ve birlikte katıldıkları davetlerle gündeme geliyor.

Sosyal medyada da ilişkilerine sık sık yer vermeyen çiftin birlikte paylaştığı kareler, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Malbora'nın sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar da bu nedenle ayrıca ilgi görüyor.