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Çağatay Ulusoy'un Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Eski Partneri Sümeyye Aydoğan Aynı Elbiseyle Pişti Oldu!

Çağatay Ulusoy'un Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Eski Partneri Sümeyye Aydoğan Aynı Elbiseyle Pişti Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 13:23
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Bu kez ortak noktaları bir elbise oldu! Çağatay Ulusoy'la ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Aslıhan Malbora, kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Oyuncunun giydiği elbisenin aynısını, Ulusoy'un Gaddar'daki partneri Sümeyye Aydoğan da tercih etti. Siyah, dantel detaylı tasarımı farklı renklerde kuşaklarla tamamlayan iki oyuncu, aynı modele kendi yorumlarını kattı. Malbora ve Aydoğan'ın farklı zamanlarda giydiği elbiseler yan yana gelince pişti ortaya çıktı.

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Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sık sık magazin objektiflerine yansıyor.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sık sık magazin objektiflerine yansıyor.

Kübra dizisinde birlikte rol alan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Özel hayatları hakkında çok fazla konuşmayan ikili, zaman zaman tatillerinden görüntülerle ve birlikte katıldıkları davetlerle gündeme geliyor.

Sosyal medyada da ilişkilerine sık sık yer vermeyen çiftin birlikte paylaştığı kareler, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Malbora'nın sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar da bu nedenle ayrıca ilgi görüyor.

Ulusoy'un Sümeyye Aydoğan'la yolu ise Gaddar'da kesişmişti.

Ulusoy'un Sümeyye Aydoğan'la yolu ise Gaddar'da kesişmişti.

Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan, 2024 yılında yayımlanan Ay Yapım imzalı Gaddar dizisinde başrolleri paylaşmıştı. Ulusoy, askerlikten döndüğünde hayatını bıraktığı gibi bulamayan Dağhan'ı; Aydoğan ise onun sevdiği kadın Aydan'ı canlandırmıştı.

Aksiyon ve dramı bir araya getiren yapımda Dağhan'ın değişen hayatı anlatılırken, Aydan'la ilişkisi de hikayenin önemli parçalarından biriydi. İki oyuncu, dizideki partnerlikleriyle birlikte izleyici karşısına çıkmıştı.

Aslıhan Malbora ve Sümeyye Aydoğan bu kez aynı elbise tercihiyle bir araya geldi.

Aslıhan Malbora ve Sümeyye Aydoğan bu kez aynı elbise tercihiyle bir araya geldi.

İki oyuncunun farklı zamanlarda giydiği siyah elbiseler, yan yana gelen görüntülerde dikkat çekti. Uzun kollu, mini boy tasarımın yakasındaki mor tonlu dantel detayı ve belindeki geniş kuşak, iki görünümün de ortak noktasıydı.

Malbora elbisesini açık mavi bir kuşakla tamamlarken, Aydoğan'ın tercihi pembe tonlarında bir kuşak oldu. Saç ve aksesuar seçimleriyle de birbirinden ayrılan iki oyuncu, aynı tasarımı farklı şekilde yorumladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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