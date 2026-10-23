Çağatay Ulusoy'un Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Eski Partneri Sümeyye Aydoğan Aynı Elbiseyle Pişti Oldu!
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Bu kez ortak noktaları bir elbise oldu! Çağatay Ulusoy'la ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Aslıhan Malbora, kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Oyuncunun giydiği elbisenin aynısını, Ulusoy'un Gaddar'daki partneri Sümeyye Aydoğan da tercih etti. Siyah, dantel detaylı tasarımı farklı renklerde kuşaklarla tamamlayan iki oyuncu, aynı modele kendi yorumlarını kattı. Malbora ve Aydoğan'ın farklı zamanlarda giydiği elbiseler yan yana gelince pişti ortaya çıktı.
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sık sık magazin objektiflerine yansıyor.
Ulusoy'un Sümeyye Aydoğan'la yolu ise Gaddar'da kesişmişti.
Aslıhan Malbora ve Sümeyye Aydoğan bu kez aynı elbise tercihiyle bir araya geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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