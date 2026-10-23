Ezhel'in Sakatlığı Turnesini Durdurdu: Sağlık Durumunu Açıkladı

Dizini tamamen açıp kapatamadığını açıklayan rapçi, paylaşımına şöyle devam etti:

“Şu anda dizimi tamamen açıp kapatamıyorum ve hareket kabiliyetim oldukça kısıtlı. Bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyorum. Önümüzdeki süreçte uzman doktorların değerlendirmesiyle nasıl bir tedavi uygulanacağı ve iyileşmenin ne kadar süreceği daha netleşecek.

Şimdilik dinlenmem, olabildiğince az hareket etmem, dizimi zorlamamam ve iyileşmeye odaklanmam gerekiyor.”

Ezhel, kendisine destek mesajı gönderenlere de teşekkür etti:

“Merak eden, mesaj atan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Sizlerle en kısa zamanda yeniden sahnede buluşabilmeyi umuyorum.

Kendinize iyi bakın. ❤️”