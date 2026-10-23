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Ezhel'in Sakatlığı Turnesini Durdurdu: Sağlık Durumunu Açıkladı

Ezhel'in Sakatlığı Turnesini Durdurdu: Sağlık Durumunu Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 16:24
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Ezhel'den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Avrupa turnesi sırasında dizinden sakatlanan rapçi, MR incelemesinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dizinde bağ yaralanması, kıkırdak hasarı ve kemik zedelenmeleri tespit edildiğini belirten Ezhel, hareket kabiliyetinin oldukça kısıtlı olduğunu söyledi. Bir süredir tekerlekli sandalye kullandığını açıklayan sanatçı, tedavisinin uzman doktorların değerlendirmesiyle netleşeceğini aktardı. Turnenin kalan konserlerinin ise 2027 ilkbaharına ertelendiği duyuruldu.

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Avrupa turnesinde dinleyicileriyle buluşan Ezhel, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sahnelere ara vermek zorunda kaldı.

Avrupa turnesinde dinleyicileriyle buluşan Ezhel, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sahnelere ara vermek zorunda kaldı.

Rap müziğin geniş bir dinleyici kitlesine sahip isimlerinden Ezhel, “Live in Europe 2026” turnesi kapsamında Avrupa'nın farklı şehirlerinde konserler veriyordu. Ancak dizinden geçirdiği sakatlık, sanatçının konser programını etkiledi.

Ezhel'in hesabından paylaşılan duyuruda, diz bağındaki yırtığa bağlı sakatlıkta henüz iyileşme gerçekleşmediği belirtildi. Doktorların uyarısı üzerine 25 Ekim tarihli Dortmund konserinden itibaren turnenin kalan bölümünün 2027 ilkbaharına ertelendiği açıklandı. Satın alınan biletlerin yeni tarihlerde de geçerli olacağı, yeni takvimin en kısa sürede duyurulacağı bildirildi.

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ezhel, MR sonucunu takipçileriyle paylaştı.

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ezhel, MR sonucunu takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı, Instagram hikayelerinde sakatlığının detaylarını şu sözlerle anlattı:

“Herkese selam dostlar,

Bildiğiniz gibi birkaç gün önce dizimden ciddi bir sakatlık geçirdim. Yapılan MR incelemesi sonucunda diz kapağımı yerinde tutan önemli bağlardan birinde (MPFL) 3. derece yaralanma, diz eklemimin kıkırdak dokusunda 4. derece çatlak ve kemiklerimde darbe kaynaklı zedelenmeler tespit edildi.

Bu yaralanma sırasında diz kapağımın yerinden kayıp tekrar yerine oturmuş olabileceği düşünülüyor. Neyse ki ön ve arka çapraz bağlarım ile menisküslerim sağlam.”

Bir süredir tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Ezhel, tedavi sürecinin henüz netleşmediğini belirtti.

Bir süredir tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Ezhel, tedavi sürecinin henüz netleşmediğini belirtti.

Dizini tamamen açıp kapatamadığını açıklayan rapçi, paylaşımına şöyle devam etti:

“Şu anda dizimi tamamen açıp kapatamıyorum ve hareket kabiliyetim oldukça kısıtlı. Bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyorum. Önümüzdeki süreçte uzman doktorların değerlendirmesiyle nasıl bir tedavi uygulanacağı ve iyileşmenin ne kadar süreceği daha netleşecek.

Şimdilik dinlenmem, olabildiğince az hareket etmem, dizimi zorlamamam ve iyileşmeye odaklanmam gerekiyor.”

Ezhel, kendisine destek mesajı gönderenlere de teşekkür etti:

“Merak eden, mesaj atan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Sizlerle en kısa zamanda yeniden sahnede buluşabilmeyi umuyorum.

Kendinize iyi bakın. ❤️”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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