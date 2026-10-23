Ezhel'in Sakatlığı Turnesini Durdurdu: Sağlık Durumunu Açıkladı
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Ezhel'den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Avrupa turnesi sırasında dizinden sakatlanan rapçi, MR incelemesinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dizinde bağ yaralanması, kıkırdak hasarı ve kemik zedelenmeleri tespit edildiğini belirten Ezhel, hareket kabiliyetinin oldukça kısıtlı olduğunu söyledi. Bir süredir tekerlekli sandalye kullandığını açıklayan sanatçı, tedavisinin uzman doktorların değerlendirmesiyle netleşeceğini aktardı. Turnenin kalan konserlerinin ise 2027 ilkbaharına ertelendiği duyuruldu.
Avrupa turnesinde dinleyicileriyle buluşan Ezhel, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sahnelere ara vermek zorunda kaldı.
Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ezhel, MR sonucunu takipçileriyle paylaştı.
Bir süredir tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Ezhel, tedavi sürecinin henüz netleşmediğini belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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