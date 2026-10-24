Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'in Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu

Küçükçetin, 2025'te verdiği bir röportajda Yaprak Dökümü'ne katılmayı aslında planlamadığını söylemişti. Menekşe ile Halil'in ardından yapımcı Kerem Çatay'ın kendisine Ezel projesini önerdiğini anlatan oyuncu, 'Orada Cengiz'i oynayacaktım' demiş, ekonomik kriz söylentisi çıkınca projenin ertelendiğini belirtmişti. Bunun üzerine kendisine 12 bölümlüğüne Şevket rolü teklif edilmiş, bu süreç yaklaşık 2,5 yıl sürmüştü.