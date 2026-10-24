Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'in Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu
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Yaprak Dökümü'nde Caner Kurtaran'ın ayrılmasının ardından Şevket Tekin rolünü üstlenen Hasan Küçükçetin, dizideki görevini 2008-2009 sezonundan final bölümüne kadar sürdürmüştü. 45 yaşındaki oyuncunun dizi dönemindeki görünümüyle yan yana konan fotoğrafları ilgi çekti.
Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü üstlendi.
Oyuncu, Şevket rolünü teklif aldığı süreci anlatmıştı.
Küçükçetin'in son görüntüleri yıllar içindeki değişimiyle ilgi çekti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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