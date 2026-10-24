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Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'in Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu

Yaprak Dökümü'nün İkinci Şevket'i Hasan Küçükçetin'in Yıllar İçindeki Değişimi Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 11:46
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Yaprak Dökümü'nde Caner Kurtaran'ın ayrılmasının ardından Şevket Tekin rolünü üstlenen Hasan Küçükçetin, dizideki görevini 2008-2009 sezonundan final bölümüne kadar sürdürmüştü. 45 yaşındaki oyuncunun dizi dönemindeki görünümüyle yan yana konan fotoğrafları ilgi çekti.

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Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü üstlendi.

Hasan Küçükçetin, Yaprak Dökümü'nde Şevket rolünü üstlendi.

Kanal D'de 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlandı. 5 sezon ve 174 bölüm süren dizide Şevket karakterini ilk olarak Caner Kurtaran canlandırdı. Kurtaran'ın 97. bölüm civarında ayrılmasının ardından rol Hasan Küçükçetin'e verildi.

Oyuncu, Şevket rolünü teklif aldığı süreci anlatmıştı.

Oyuncu, Şevket rolünü teklif aldığı süreci anlatmıştı.

Küçükçetin, 2025'te verdiği bir röportajda Yaprak Dökümü'ne katılmayı aslında planlamadığını söylemişti. Menekşe ile Halil'in ardından yapımcı Kerem Çatay'ın kendisine Ezel projesini önerdiğini anlatan oyuncu, 'Orada Cengiz'i oynayacaktım' demiş, ekonomik kriz söylentisi çıkınca projenin ertelendiğini belirtmişti. Bunun üzerine kendisine 12 bölümlüğüne Şevket rolü teklif edilmiş, bu süreç yaklaşık 2,5 yıl sürmüştü.

Küçükçetin'in son görüntüleri yıllar içindeki değişimiyle ilgi çekti!

Küçükçetin'in son görüntüleri yıllar içindeki değişimiyle ilgi çekti!

Dizi döneminde kısa ve koyu renk saçları, sinekkaydı tıraşıyla görülen Küçükçetin, son görüntülerinde bıyık ve sakal bırakmış, saçları kırlaşmış halde görüldü. Oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve 2025'te yayınlanan Sustalı Ceylan gibi yapımlarda da rol almıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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