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Silinmeden Yetişin: 17-24 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 17-24 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 14:01
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Demet Özdemir

Demet Özdemir

Demet Özdemir, beyaz tüylü kolsuz üstü ve kısa bob saçıyla kameraya poz verdiği videoyu paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz, Birkan Nasuhoğlu'nun asansörde öpüştükleri ayna selfie'sini 'Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun' notuyla paylaştığı gönderiyi hikayesine ekledi.

Çağla Şimşek

Çağla Şimşek

Çağla Şimşek, Merve Kuşmenoğlu ve Sarhan Onat'ın düğününden gelin ve damadın salona girişini paylaştı. Beyaz takım elbiseli damat ile duvaklı gelinin gülümseyerek yürüdüğü anlar hikayede yer aldı.

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı, leopar desenli ceketini ve leopar desenli çorapla giydiği spor ayakkabısını gösterdiği kareyi 'c'est la mode?:)' notu ve leopar emojisiyle paylaştı.

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı, Givin'in 'Sevgili Nazlı Sabancı'nın dolabındaki parçalar, öğrencilere destek için Givin'de yeni sahiplerini bekliyor' paylaşımını hikayesine ekledi.

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Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız

Şükrü Özyıldız, kız kardeşinin düğününden kare paylaştı.

Deniz Can Aktaş

Deniz Can Aktaş

Deniz Can Aktaş, boks ringinde antrenman yaptığı videoyu hikayesine ekledi. Videoyu çeken hesap 'Hızlandırmadık valla :)' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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