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Deniz Can Aktaş'ın Yakışıklılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Deniz Can Aktaş'ın Yakışıklılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 14:03
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Deniz Can Aktaş bu kez bir davetteki görüntüleriyle gündemde! Yeraltı dizisinde Haydar Ali karakterine hayat veren oyuncu, reklam yüzü olduğu gözlük markasının etkinliğine katıldı. Kameraların karşısına geçen Aktaş, basın mensuplarına poz verdi. Davetten görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca konu dönüp dolaşıp yakışıklılığına geldi. Ekrandaki performansıyla takip edilen oyuncu, bu kez davet görünümüyle dikkat çekti.

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Deniz Can Aktaş'ı yıllar içinde birbirinden farklı karakterlerle izledik.

Deniz Can Aktaş'ı yıllar içinde birbirinden farklı karakterlerle izledik.

Hayat Bazen Tatlıdır ve Avlu gibi dizilerde dikkat çeken oyuncu, Aşk Ağlatır'da başrol üstlendi. Menajerimi Ara'nın Barış'ı olarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Aktaş, ardından Kasaba Doktoru'nda Ömer karakterine hayat verdi.

Hudutsuz Sevda'da canlandırdığı Halil İbrahim'le aksiyon ağırlıklı bir hikayenin merkezinde yer alan oyuncu, son olarak Yeraltı dizisinde Haydar Ali karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Yeraltı'yla ekranlarda olan Aktaş, bu kez reklam yüzü olduğu gözlük markasının lansmanına katıldı.

Yeraltı'yla ekranlarda olan Aktaş, bu kez reklam yüzü olduğu gözlük markasının lansmanına katıldı.

Emporio Armani Eyewear etkinliğinde yer alan oyuncu, basın mensuplarının karşısına geçerek poz verdi. Aktaş'ın davete gelişi ve kameralar karşısındaki görüntüleri magazin hesaplarında da paylaşıldı. 

Dizi sahnelerinden sonra bu kez bir marka etkinliğinde gördüğümüz oyuncunun görüntüleri, kısa sürede takipçilerinin de radarına girdi.

Davet görüntüleri sosyal medyada dolaşıma giren Deniz Can Aktaş'ın yakışıklılığı gündem oldu.

Davet görüntüleri sosyal medyada dolaşıma giren Deniz Can Aktaş'ın yakışıklılığı gündem oldu.

Oyuncunun etkinlikte verdiği pozlar ve kameralar karşısındaki halleri beğeniyle karşılandı. 

Ekranlarda farklı rollerde izlediğimiz oyuncunun hayranları için bu görüntüler de yakışıklılığını konuşmak adına yeni bir vesile oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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