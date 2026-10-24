Deniz Can Aktaş'ın Yakışıklılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Deniz Can Aktaş bu kez bir davetteki görüntüleriyle gündemde! Yeraltı dizisinde Haydar Ali karakterine hayat veren oyuncu, reklam yüzü olduğu gözlük markasının etkinliğine katıldı. Kameraların karşısına geçen Aktaş, basın mensuplarına poz verdi. Davetten görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca konu dönüp dolaşıp yakışıklılığına geldi. Ekrandaki performansıyla takip edilen oyuncu, bu kez davet görünümüyle dikkat çekti.