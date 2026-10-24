Deniz Can Aktaş'ın Yakışıklılığı Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Deniz Can Aktaş bu kez bir davetteki görüntüleriyle gündemde! Yeraltı dizisinde Haydar Ali karakterine hayat veren oyuncu, reklam yüzü olduğu gözlük markasının etkinliğine katıldı. Kameraların karşısına geçen Aktaş, basın mensuplarına poz verdi. Davetten görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca konu dönüp dolaşıp yakışıklılığına geldi. Ekrandaki performansıyla takip edilen oyuncu, bu kez davet görünümüyle dikkat çekti.
Deniz Can Aktaş'ı yıllar içinde birbirinden farklı karakterlerle izledik.
Yeraltı'yla ekranlarda olan Aktaş, bu kez reklam yüzü olduğu gözlük markasının lansmanına katıldı.
Davet görüntüleri sosyal medyada dolaşıma giren Deniz Can Aktaş'ın yakışıklılığı gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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