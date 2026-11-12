Yıllar Önce Teklif Beren Saat'e Gitmiş: Kürk Mantolu Madonna Filminin Rafa Kalkan İlk Hali!

Rafa kalkan o ilk girişimin ardından romanın uyarlaması 2024'te bu kez farklı bir yapım ekibiyle gündeme geldi ve Fikri Harika Prodüksiyon, Tme Films, Prt Films ile CAB Film'in yer aldığı Türkiye-Almanya ortak yapımı bir dijital dizi olarak duyuruldu. Ekim 2026'da ise planın değiştiği, projenin Sedat İnci'nin yönetmenliğinde ve Mert Dikmen'in senaryosuyla bir sinema filmine dönüştüğü aktarıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Maria Puder'i bu kez Meryem Uzerli canlandıracak; birkaç hafta önce Farah Zeynep Abdullah'ın adı geçmişti, ancak yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Raif Efendi için oyuncu görüşmeleri sürerken, çekimlerin ne zaman başlayacağı ve filmin hangi tarihte vizyona gireceği de belli değil.