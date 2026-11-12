Yıllar Önce Teklif Beren Saat'e Gitmiş: Kürk Mantolu Madonna Filminin Rafa Kalkan İlk Hali!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sabahattin Ali'nin ölümsüz romanı Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması, Maria Puder rolü için adı geçen isimlerle yıllardır gündemden düşmüyor. Meryem Uzerli'nin adı konuşulurken, projenin 2017'deki ilk hali ve o dönem rolün peşinde koşulan isimler yeniden merak konusu oldu. Beren Saat'in adının geçtiği, ardından dünyaca ünlü bir yıldıza teklif gittiği o ilk girişimin neden yarım kaldığı ise filmin yolculuğunu anlamanın anahtarı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Beren Saat'in adı, 2017 yazında Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder rolü için geçen ilk isimlerdendi.
Haziran 2017'de Ay Yapım, Maria Puder için Oscar ödüllü Marion Cotillard'a teklif götürdüğünü duyurdu.
Proje 2024'te dijital dizi olarak duyuruldu, bugün Meryem Uzerli ve Sedat İnci'yle anılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın