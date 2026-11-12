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Yıllar Önce Teklif Beren Saat'e Gitmiş: Kürk Mantolu Madonna Filminin Rafa Kalkan İlk Hali!

Yıllar Önce Teklif Beren Saat'e Gitmiş: Kürk Mantolu Madonna Filminin Rafa Kalkan İlk Hali!

Beren saat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 10:26
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Sabahattin Ali'nin ölümsüz romanı Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması, Maria Puder rolü için adı geçen isimlerle yıllardır gündemden düşmüyor. Meryem Uzerli'nin adı konuşulurken, projenin 2017'deki ilk hali ve o dönem rolün peşinde koşulan isimler yeniden merak konusu oldu. Beren Saat'in adının geçtiği, ardından dünyaca ünlü bir yıldıza teklif gittiği o ilk girişimin neden yarım kaldığı ise filmin yolculuğunu anlamanın anahtarı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Beren Saat'in adı, 2017 yazında Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder rolü için geçen ilk isimlerdendi.

Beren Saat'in adı, 2017 yazında Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder rolü için geçen ilk isimlerdendi.

Aşk-ı Memnu'daki Bihter, Fatmagül'ün Suçu Ne?'deki Fatmagül ve Netflix dizisi Atiye'nin başrolüyle tanınan Beren Saat, Ay Yapım'ın Sabahattin Ali uyarlaması için ilk konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Sina Koloğlu, 28 Haziran 2017'de 'Neden Beren Saat olmadı?' sorusuna yanıt aradığı yazısında, Maria Puder rolünün Beren Saat'e yazıldığını, ardından Marion Cotillard'ın adının geçmeye başladığını aktarmıştı. Koloğlu, henüz kesinleşen bir şey olmadığını ve projenin Amerikan ayağının The Weinstein Company ile görüştüğünü de belirtiyordu. Yazara göre mesele oyuncunun fiziği ya da oyunculuğu değildi; Alman bir karakterin canlandırılacağı, uluslararası hedefi ve Oscar ihtimali olan bir projede dünya çapında tanınan bir yüz aranıyordu.

Haziran 2017'de Ay Yapım, Maria Puder için Oscar ödüllü Marion Cotillard'a teklif götürdüğünü duyurdu.

Haziran 2017'de Ay Yapım, Maria Puder için Oscar ödüllü Marion Cotillard'a teklif götürdüğünü duyurdu.

Koloğlu'nun yazısından yaklaşık altı gün önce, 22 Haziran 2017'de Ay Yapım, The Weinstein Company ile birlikte yürüttüğü projede Maria Puder rolü için 41 yaşındaki Marion Cotillard'a teklif götürdüğünü açıklamıştı. Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı filmde Raif Efendi için ise Koloğlu'na göre Mehmet Günsür ve Mert Fırat'ın adları geçiyordu. Beren Saat'in projeden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı, rol yalnızca daha önce onun oynayabileceği konuşulan bir isim olarak anıldı. Kasım 2017'de ise Weinstein hakkındaki taciz iddialarının gündeme gelmesi projeyi de vurdu ve ertesi yıl çekilmesi planlanan film rafa kalktı; Cotillard'ın teklifi kabul ettiğine dair resmi bir duyuru da çıkmadı.

Proje 2024'te dijital dizi olarak duyuruldu, bugün Meryem Uzerli ve Sedat İnci'yle anılıyor.

Proje 2024'te dijital dizi olarak duyuruldu, bugün Meryem Uzerli ve Sedat İnci'yle anılıyor.

Rafa kalkan o ilk girişimin ardından romanın uyarlaması 2024'te bu kez farklı bir yapım ekibiyle gündeme geldi ve Fikri Harika Prodüksiyon, Tme Films, Prt Films ile CAB Film'in yer aldığı Türkiye-Almanya ortak yapımı bir dijital dizi olarak duyuruldu. Ekim 2026'da ise planın değiştiği, projenin Sedat İnci'nin yönetmenliğinde ve Mert Dikmen'in senaryosuyla bir sinema filmine dönüştüğü aktarıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Maria Puder'i bu kez Meryem Uzerli canlandıracak; birkaç hafta önce Farah Zeynep Abdullah'ın adı geçmişti, ancak yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Raif Efendi için oyuncu görüşmeleri sürerken, çekimlerin ne zaman başlayacağı ve filmin hangi tarihte vizyona gireceği de belli değil.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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