Maria Puder Belli Oldu: Sence Kürk Mantolu Madonna’da Raif’i Kim Canlandırmalı?

Sabahattin Ali'nin ölümsüz romanı Kürk Mantolu Madonna sinemaya uyarlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sedat İnci, senaryo başında Mert Dikmen var. Maria Puder rolünü ise Meryem Uzerli üstlendi ve sözleşmeyi imzaladı.

Peki Raif Efendi? Bu rol için oyuncu görüşmeleri sürüyor ve henüz açıklanmış bir isim yok.

Raif; sessiz, utangaç, hüzünlü ve ilk bakışta sıradan biri ama içinde koca bir hayat saklı. Bu yüzden ona hayat verecek oyuncunun hem içe dönük hem de derinlikli olması gerek. Aşağıdaki isimler bizim önerimiz, film ekibinin açıkladığı adaylar değil. Senin tercihin kim?