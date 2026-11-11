Maria Puder Belli Oldu: Sence Kürk Mantolu Madonna’da Raif’i Kim Canlandırmalı?
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Sabahattin Ali'nin ölümsüz romanı Kürk Mantolu Madonna sinemaya uyarlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sedat İnci, senaryo başında Mert Dikmen var. Maria Puder rolünü ise Meryem Uzerli üstlendi ve sözleşmeyi imzaladı.
Peki Raif Efendi? Bu rol için oyuncu görüşmeleri sürüyor ve henüz açıklanmış bir isim yok.
Raif; sessiz, utangaç, hüzünlü ve ilk bakışta sıradan biri ama içinde koca bir hayat saklı. Bu yüzden ona hayat verecek oyuncunun hem içe dönük hem de derinlikli olması gerek. Aşağıdaki isimler bizim önerimiz, film ekibinin açıkladığı adaylar değil. Senin tercihin kim?
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Sence Meryem Uzerli'nin partneri kim olmalı, Kürk Mantolu Madonna'da Raif Efendi'yi kim canlandırmalı?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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