Milyonlarca Dolarlık Dev Gemileri Kaderlerine Terk Ettiler: Biri Çölün Ortasında Duruyor

1940'ta ABD'de SS America adıyla hizmete giren yolcu gemisi, İkinci Dünya Savaşı'nda asker taşıma gemisi olarak kullanıldı ve sonrasında farklı isimlerle yolculuk yaptı. Otel gemisine dönüştürülmek üzere Tayland'a çekilirken 18 Ocak 1994'te Kanarya Adaları'ndaki Fuerteventura'da Playa de Garcey kıyısında karaya oturdu. American Star adıyla bilinen gemi zamanla parçalanarak denize gömüldü ve 2024'e gelindiğinde yüzeyde artık görünmüyordu. SS United States ise 1952'de Atlas Okyanusu'nu geçerek ortalama hız rekorunu (Mavi Kurdele) kırdı ve bu rekor bugün de geçilmiş değil. Gemi 1969'da hizmet dışı kaldı, 1996'dan 2025 Şubat'ına kadar Philadelphia'da bekledi. Florida'daki Okaloosa İlçesi gemiyi satın aldı ve Destin açıklarında dünyanın en büyük yapay resifi olarak batırmayı planlıyor.