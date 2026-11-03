Milyonlarca Dolarlık Dev Gemileri Kaderlerine Terk Ettiler: Biri Çölün Ortasında Duruyor
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Bir dönem okyanusları aşan dev gemilerin bir bölümü kazalar, mali sorunlar ya da sökülme masrafları nedeniyle kıyıda kaldı. Yunanistan'dan Namibya'ya, Kanarya Adaları'ndan ABD'ye uzanan bu gemilerin her birinin ayrı bir hikayesi var.
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Zakintos'taki Panagiotis ve K'gari Adası'ndaki Maheno, kumsalda kalan batıklar olarak turist çekiyor.
Namibya'daki Eduard Bohlen, sisli bir günde karaya oturduktan sonra bugün çölün kumları arasında duruyor.
American Star Kanarya Adaları'nda tamamen parçalandı, SS United States'in ise yapay resife dönüştürülmesi planlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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