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Milyonlarca Dolarlık Dev Gemileri Kaderlerine Terk Ettiler: Biri Çölün Ortasında Duruyor

Milyonlarca Dolarlık Dev Gemileri Kaderlerine Terk Ettiler: Biri Çölün Ortasında Duruyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 12:09
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Bir dönem okyanusları aşan dev gemilerin bir bölümü kazalar, mali sorunlar ya da sökülme masrafları nedeniyle kıyıda kaldı. Yunanistan'dan Namibya'ya, Kanarya Adaları'ndan ABD'ye uzanan bu gemilerin her birinin ayrı bir hikayesi var.

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Zakintos'taki Panagiotis ve K'gari Adası'ndaki Maheno, kumsalda kalan batıklar olarak turist çekiyor.

Zakintos'taki Panagiotis ve K'gari Adası'ndaki Maheno, kumsalda kalan batıklar olarak turist çekiyor.

1937'de İskoçya'da Saint Bedan adıyla inşa edilen yük gemisi, Panagiotis adını almışken 1980'de Yunanistan'ın Zakintos Adası'ndaki bir koyda karaya oturdu. Geminin nasıl karaya oturduğuna dair farklı anlatımlar bulunuyor. Gemi bugün Navagio, yani batık anlamına gelen koyda duruyor ve her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor. Okyanus yolcu gemisi SS Maheno ise 1905'te hizmete girdi ve Birinci Dünya Savaşı'nda hastane gemisi olarak kullanıldı. 1935'te Japonya'daki bir söküm tesisine çekilirken kasırgada halatı koptu ve gemi Avustralya'daki K'gari Adası'nın kıyısına vurdu. Parçalanmakta olan batık, bugün popüler bir turistik nokta.

Namibya'daki Eduard Bohlen, sisli bir günde karaya oturduktan sonra bugün çölün kumları arasında duruyor.

Namibya'daki Eduard Bohlen, sisli bir günde karaya oturduktan sonra bugün çölün kumları arasında duruyor.

Hamburg'daki Woermann-Linie şirketine ait 94 metre uzunluğundaki yolcu ve yük gemisi Eduard Bohlen, 5 Eylül 1909'da Namibya'nın İskelet Kıyısı'nda bir elmas madeni için ekipman boşaltırken yoğun sis nedeniyle karaya oturdu. Başka bir geminin yüzdürme girişimleri sonuç vermedi ve gemi kuma gömüldü. Madenciler gemiyi, maden kapanana kadar otel olarak kullandı. Bugün gemi kıyıdan yaklaşık 400 metre içeride, kumların arasında duruyor.

American Star Kanarya Adaları'nda tamamen parçalandı, SS United States'in ise yapay resife dönüştürülmesi planlanıyor.

American Star Kanarya Adaları'nda tamamen parçalandı, SS United States'in ise yapay resife dönüştürülmesi planlanıyor.

1940'ta ABD'de SS America adıyla hizmete giren yolcu gemisi, İkinci Dünya Savaşı'nda asker taşıma gemisi olarak kullanıldı ve sonrasında farklı isimlerle yolculuk yaptı. Otel gemisine dönüştürülmek üzere Tayland'a çekilirken 18 Ocak 1994'te Kanarya Adaları'ndaki Fuerteventura'da Playa de Garcey kıyısında karaya oturdu. American Star adıyla bilinen gemi zamanla parçalanarak denize gömüldü ve 2024'e gelindiğinde yüzeyde artık görünmüyordu. SS United States ise 1952'de Atlas Okyanusu'nu geçerek ortalama hız rekorunu (Mavi Kurdele) kırdı ve bu rekor bugün de geçilmiş değil. Gemi 1969'da hizmet dışı kaldı, 1996'dan 2025 Şubat'ına kadar Philadelphia'da bekledi. Florida'daki Okaloosa İlçesi gemiyi satın aldı ve Destin açıklarında dünyanın en büyük yapay resifi olarak batırmayı planlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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