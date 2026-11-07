article/comments
article/share
Haberler
TV
Bir Soru Eski Dizileri Yeniden Gündeme Taşıdı: İzleyici Hangi Yapımları Özlüyor?

Bir Soru Eski Dizileri Yeniden Gündeme Taşıdı: İzleyici Hangi Yapımları Özlüyor?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 15:31 Son Güncelleme: 07.11.2026 - 15:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı diziler var, tekrarına denk gelseniz sonunu bildiğiniz halde kanalı değiştiremezsiniz. Bir X kullanıcısı da takipçilerine bugünün yapımlarından daha iyi buldukları ve yeniden yayınlanmasını istedikleri diziyi sordu. Yanıtlarda Yabancı Damat'tan Hatırla Sevgili'ye, Çemberimde Gül Oya'dan başka ekran klasiklerine uzanan bir liste çıktı. Bakalım sizin aklınıza gelen ilk dizi de bu listede var mı?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir X kullanıcısının sorusu, izleyicilere yıllar önce ekran başına koştukları dizileri hatırlattı.

Bir X kullanıcısının sorusu, izleyicilere yıllar önce ekran başına koştukları dizileri hatırlattı.

Eskiden bir dizinin yayın günü, akşamın planını belirlemeye yeterdi. Yeni bölümü kaçırmamak için eve erken dönülür, ertesi gün de herkes bir önceki gecenin sahnelerini konuşurdu. Şimdi o dizilerden birinin adı geçince bazen jeneriği, bazen de yıllardır aklımızdan çıkmayan bir karakter geliyor gözümüzün önüne.

Bir X kullanıcısı “Siz geçmişte hangi dizinin bugünün yapımlarının ötesinde olduğunu düşünerek yeniden yayınlanmasını isterdiniz?” sorusunu sordu.

Bir X kullanıcısı “Siz geçmişte hangi dizinin bugünün yapımlarının ötesinde olduğunu düşünerek yeniden yayınlanmasını isterdiniz?” sorusunu sordu.
twitter.com

Soru, en sevilen diziyi seçmekten biraz daha zordu. Bu kez izleyiciden, yıllar önce izlediği bir yapımı bugünün dizileriyle yan yana koyması ve ekranlara geri dönse yeniden izleyeceği bir isim vermesi isteniyordu.

Yabancı Damat, Hatırla Sevgili ve Çemberimde Gül Oya yanıtlar arasında yerini aldı.

Yabancı Damat, Hatırla Sevgili ve Çemberimde Gül Oya yanıtlar arasında yerini aldı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın