Bir Soru Eski Dizileri Yeniden Gündeme Taşıdı: İzleyici Hangi Yapımları Özlüyor?

Bazı diziler var, tekrarına denk gelseniz sonunu bildiğiniz halde kanalı değiştiremezsiniz. Bir X kullanıcısı da takipçilerine bugünün yapımlarından daha iyi buldukları ve yeniden yayınlanmasını istedikleri diziyi sordu. Yanıtlarda Yabancı Damat'tan Hatırla Sevgili'ye, Çemberimde Gül Oya'dan başka ekran klasiklerine uzanan bir liste çıktı. Bakalım sizin aklınıza gelen ilk dizi de bu listede var mı?