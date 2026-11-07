Bir Soru Eski Dizileri Yeniden Gündeme Taşıdı: İzleyici Hangi Yapımları Özlüyor?
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Bazı diziler var, tekrarına denk gelseniz sonunu bildiğiniz halde kanalı değiştiremezsiniz. Bir X kullanıcısı da takipçilerine bugünün yapımlarından daha iyi buldukları ve yeniden yayınlanmasını istedikleri diziyi sordu. Yanıtlarda Yabancı Damat'tan Hatırla Sevgili'ye, Çemberimde Gül Oya'dan başka ekran klasiklerine uzanan bir liste çıktı. Bakalım sizin aklınıza gelen ilk dizi de bu listede var mı?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Bir X kullanıcısının sorusu, izleyicilere yıllar önce ekran başına koştukları dizileri hatırlattı.
Bir X kullanıcısı “Siz geçmişte hangi dizinin bugünün yapımlarının ötesinde olduğunu düşünerek yeniden yayınlanmasını isterdiniz?” sorusunu sordu.
Yabancı Damat, Hatırla Sevgili ve Çemberimde Gül Oya yanıtlar arasında yerini aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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