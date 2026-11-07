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Beyninde Tümör Tespit Edilen Filiz Taçbaş Ameliyat Sonrası Hafızasını Kaybettiğini Açıkladı

Beyninde Tümör Tespit Edilen Filiz Taçbaş Ameliyat Sonrası Hafızasını Kaybettiğini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 14:01
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Mahallenin Muhtarları'nın Kuaför Behiye'si Filiz Taçbaş, Kanal D'nin Pazar Gezmesi programında Asiye Acar'ı Foça'daki evinde ağırladı. Beyninde tümör tespit edildiğini açıklayan oyuncu, yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat geçirdiğini ve sonrasında hafıza kaybı yaşadığını anlattı. Taçbaş, o günlerde dış görünüşü hakkında yapılan yorumların kendisini nasıl kırdığını da dile getirdi.

Kaynak: Kanal D Pazar Gezmesi

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Kuaför Behiye rolüyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, Asiye Acar'ı Foça'daki evinde ağırladı.

Kuaför Behiye rolüyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, Asiye Acar'ı Foça'daki evinde ağırladı.

Filiz Taçbaş'ı Mahallenin Muhtarları dizisinde mahallenin kuaförü Behiye olarak tanıdık. Yıllar sonra Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu rolüyle yeniden ekran karşısındaydı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu kez Kanal D'nin Pazar Gezmesi programına Foça'daki evinin kapılarını açtı.

Asiye Acar'la sohbetinde Foça'daki yaşamından da söz eden Taçbaş, zeytin yetiştirdiği günlerden bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı sağlık sürecine geçti. Oyuncu, yapılan tetkiklerde beyninde tümör tespit edildiğini ve bunun üzerine ameliyat olduğunu açıkladı.

Yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat olan Taçbaş, sonrasında yakınlarını tanımakta zorlandığını söyledi.

Yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat olan Taçbaş, sonrasında yakınlarını tanımakta zorlandığını söyledi.

Ameliyatını o dönemde kamuoyuna duyurmayan Taçbaş, operasyonun ardından hafıza sorunları yaşadığını anlattı. Yakınlarını tanımakta zorlandığı günlerden söz ederken aklında kalan cümleyi de paylaştı: 'Adım Filiz, bir kızım var.'

Taçbaş için ameliyatın ardından gündelik hayata dönmek de zaman aldı. O günleri anlatırken yakınlarını tanımakta zorlanmasının yanı sıra, bildiği kelimeleri hatırlamakta da güçlük çektiğini dile getirdi.

Sağlığıyla uğraştığı günlerde görünüşü hakkında yapılan yorumlar Taçbaş'ı kırmış.

Sağlığıyla uğraştığı günlerde görünüşü hakkında yapılan yorumlar Taçbaş'ı kırmış.

Tedavi sürecinde görünüşünün değiştiğini anlatan oyuncu, o sırada yaşadıklarını bilmeyen kişilerin sosyal medyadaki yorumlarına da değindi. 'İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler' sözleriyle kırgınlığını dile getirdi.

Asiye Acar'a konuşan Taçbaş, dışarıdan görünüşündeki değişimi fark edenlerin, o sırada bir ameliyatın etkileriyle ve hafıza kaybıyla uğraştığını bilmediğini anlattı. Kendisini en çok inciten de insanların bu süreci bilmeden görünüşü hakkında böylesine rahat yorum yapmasıydı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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