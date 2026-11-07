Beyninde Tümör Tespit Edilen Filiz Taçbaş Ameliyat Sonrası Hafızasını Kaybettiğini Açıkladı

Filiz Taçbaş'ı Mahallenin Muhtarları dizisinde mahallenin kuaförü Behiye olarak tanıdık. Yıllar sonra Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu rolüyle yeniden ekran karşısındaydı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, bu kez Kanal D'nin Pazar Gezmesi programına Foça'daki evinin kapılarını açtı.

Asiye Acar'la sohbetinde Foça'daki yaşamından da söz eden Taçbaş, zeytin yetiştirdiği günlerden bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı sağlık sürecine geçti. Oyuncu, yapılan tetkiklerde beyninde tümör tespit edildiğini ve bunun üzerine ameliyat olduğunu açıkladı.