Beyninde Tümör Tespit Edilen Filiz Taçbaş Ameliyat Sonrası Hafızasını Kaybettiğini Açıkladı
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Mahallenin Muhtarları'nın Kuaför Behiye'si Filiz Taçbaş, Kanal D'nin Pazar Gezmesi programında Asiye Acar'ı Foça'daki evinde ağırladı. Beyninde tümör tespit edildiğini açıklayan oyuncu, yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat geçirdiğini ve sonrasında hafıza kaybı yaşadığını anlattı. Taçbaş, o günlerde dış görünüşü hakkında yapılan yorumların kendisini nasıl kırdığını da dile getirdi.
Kaynak: Kanal D Pazar Gezmesi
Kuaför Behiye rolüyle hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, Asiye Acar'ı Foça'daki evinde ağırladı.
Yaklaşık altı buçuk ay önce ameliyat olan Taçbaş, sonrasında yakınlarını tanımakta zorlandığını söyledi.
Sağlığıyla uğraştığı günlerde görünüşü hakkında yapılan yorumlar Taçbaş'ı kırmış.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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