Şöhretinin Zirvesinde 24 Yaşında Hayatını Kaybetti: Esengül'ün Trajik Sonla Biten Hikayesi
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“Taht Kurmuşsun Kalbime”yi sesiyle unutulmaz kılan Esengül, henüz yirmili yaşlarında gazinoların aranan assolistlerinden olmuştu. Ancak hızla yükselen kariyeri, 24 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla son buldu. Ölümünden kısa süre önce sahne aldığı gazinoda iki kişinin öldürülmesi ise kazanın ardından yıllarca konuşulacak iddiaları beraberinde getirdi. Geride şarkıları, genç yaşta kesilen bir hayat ve birbirinden farklı anlatımlarla aktarılan acı bir hikaye kaldı.
Gerçek adı Esen Ağan olan Esengül, müzikle büyüdü; henüz çocuk sayılacak yaşta sahnelerin aranan isimlerinden birine dönüştü.
16 yaşında Lunapark Gazinosu'nda Emel Sayın'ın alt kadrosunda sahneye çıktı.
Kariyerinin hızla ilerlediği dönemde, sahne aldığı Semiramis Gazinosu'nda iki kişinin öldürülmesine tanık oldu.
Gazinodaki cinayetlerden birkaç hafta sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti; henüz 24 yaşındaydı.
Kalabalık salonlara şarkı söyleyen Esengül'ün cenazesindeki sessizlik, hikayesinin en acı ayrıntılarından biri oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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