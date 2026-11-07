Şöhretinin Zirvesinde 24 Yaşında Hayatını Kaybetti: Esengül'ün Trajik Sonla Biten Hikayesi

24 Eylül 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Esen Ağan'ın ilk müzik öğretmeni, konservatuvar mezunu annesi Piraye Ağan'dı. Evde başlayan eğitimi, ilerleyen yıllarda müzik dünyasının önemli isimleriyle yaptığı çalışmalarla devam etti. Cavit Deringöl ve İrfan Özbakır ile çalıştı; hafızalara yerleşen “Esengül” adını ise Abdullah Nail Bayşu verdi.

Henüz 15 yaşındayken katıldığı ses yarışmasında birinci olması, hayatının yönünü belirleyen adımlardan biriydi. Ardından plak çalışmaları ve gazino sahneleri geldi. Yaşıtları okul sıralarındayken o, profesyonel müzik dünyasında kendine yer açmaya çalışıyordu.