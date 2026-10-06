Sanatın Tüm Renkleri Yeni Sezonda BlackBox’ta!

Cengiz Özdemir ile İstanbul Sohbetleri’nin ilk etkinliği “Ayasofya’nın Arkeolojisi” 16 Ekim Cuma 18.00’de düzenleniyor. Programa öğretim üyesi ve Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker konuk oluyor.

Nilay Örnek, “Her Umut Ortak Arar” konuşmalarına devam ediyor. 17 Ekim Cumartesi 14.00’te, Halikarnas Balıkçısı, Fahrünnisa Zeid, Aliye Berger ve Füreya Koral gibi isimleri yetiştiren “Şakir Paşa Ailesi”nin yaşamında iz bırakan yapılar inceleniyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin danışmasından temin edebilirsiniz.

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