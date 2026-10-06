Sanatın Tüm Renkleri Yeni Sezonda BlackBox’ta!
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Beyoğlu’nun kültür-sanat durağı BlackBox, yeni sezona dopdolu bir programla başlıyor! Kent kültüründen mimarlığa, resimden performans sanatlarına uzanan zengin seminer seçkisi sanatseverleri bekliyor.
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Sanat Tarihi Seminerleri
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