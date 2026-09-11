Yapay Zekada Asıl Tartışma Bu: Uzmanlar Riskin Yüzdesini Değil, Nasıl Durdurulacağını Konuşuyor
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Yapay zekanın insanlığa yönelik tehlikesi son günlerde art arda gündeme geldi ama tartışmanın can alıcı kısmı gölgede kaldı: Bu risk gerçekten var olsa bile durdurulabilir mi?
UC Berkeley'den yapay zeka güvenliği profesörü Stuart Russell, gelişmiş bir sistemin nükleer erken uyarı ağlarına sızarak savaş başlatabileceğini söylerken, UNSW Canberra'dan Hussein Abbass aynı senaryoların 'kontrol edilebilir ve yönetilebilir' olduğunu savunuyor. İki uzman arasındaki bu uçurum, hükümetlerin neden hâlâ ortak bir düzenlemede anlaşamadığını da açıklıyor.
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Abbass Riski "Yönetilebilir" Buluyor, Ama Yapay Zeka Bu Yılın Temmuz Ayında Zaten Bir Kez Kontrolden Çıkmıştı.
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Russell'ın Çözüm Önerisi: Yapay Zekaya da Tıpkı Uçak ve İlaçlar Gibi Lisans Zorunluluğu Getirilmeli.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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