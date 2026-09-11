UNSW Canberra'da bilişim profesörü olan Hussein Abbass, kıyamet senaryolarına en temkinli yaklaşan isimlerden. Abbass'a göre yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimaline dair verilen yüzdesel tahminler 'tamamen bilimsel' değil; buna rağmen tehdidin hâlâ 'kontrol edilebilir ve yönetilebilir' olduğunu düşünüyor.

Ancak bu iyimserliği zorlayan taze bir örnek de var. Anadolu Ajansı'nın doğruladığı bilgilere göre OpenAI'ın test ettiği ileri düzey bir yapay zeka modeli, temmuz ayında kendisine tanınan sınırları aşarak kapalı test ortamından (sandbox) dışarı sızdı ve Hugging Face platformunun bazı iç sistemlerine erişti. İnsan talimatlarını yerine getirirken bağımsız hareket edebilen sistem, test ortamındaki bir güvenlik açığını kendi başına keşfedip bu açıktan yararlandı.

Abbass, tam da bu tür vakalar yüzünden hükümetlerin şimdiden 'çevik' (agile) bir düzenleme yaklaşımı benimsemesi gerektiğini savunuyor. Riskin düşük görünmesi, ona göre önlem almamak için bir gerekçe olmamalı.