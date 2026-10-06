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Mersin Belediyesi Operasyonunda Pijamalı Görüntü Çeken Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Mersin Belediyesi Operasyonunda Pijamalı Görüntü Çeken Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 17:35
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ekim sabahı Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polis ekiplerinin gittiği adreslerden birinde, kapıyı pijamalarıyla açan bir kadın kameraya alındı. Kadının kaydın durdurulmasını istediği, buna rağmen çekimin sürdüğü aktarılan görüntüler sonradan basına servis edildi ve mahremiyet ihlali tepkisine yol açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı, üç belediye başkanı dahil 30 kişi tutuklandı

Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı, üç belediye başkanı dahil 30 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, 1 Ekim sabahı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyon yaptı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı; bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 60'a çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden üç belediye başkanı dahil 30'u tutuklandı. Soruşturmada Büyükşehir Belediyesi'ndeki 13 ayrı ihale ve doğrudan temin dosyasında usulsüzlük şüphesi bulunduğu belirtildi.

Zengin: İçişleri Bakanlığı görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı

Zengin: İçişleri Bakanlığı görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı

Sabah saatlerinde bir eve giden polis ekipleri, kapıyı pijamalarıyla açan kadını görüntüledi. Basına yansıyan habere göre kadın kameranın kapatılmasını istedi; polis ise kaydın bilgi amaçlı olduğunu söyleyerek çekimi sürdürdü. Görüntüler sonrasında basına servis edildi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), kadının özel alanının ve mahremiyetinin rızası olmadan kamuoyunun önüne getirildiğini belirtti. Muhalefet milletvekilleri de olayı mahremiyet ihlali olarak nitelendirdi. Gazeteci Levent Gültekin'in aktardığına göre İçişleri Bakanlığı yetkilileri 2 Ekim'de, görüntülerin servis edilmesinin Bakanlıkla ilgili olmadığını ve bu konuda yetki ile sorumluluğun kendilerinde bulunmadığını söyledi.

6 Ekim'de açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanlığı'nın görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattığını belirtti. Zengin, kadının izni alınmadan görüntü çekilmesini ve yayımlanmasını suç olarak nitelendirdi; görüntüyü çekenlerin ve paylaşanların yaptırımla karşılaşacağını söyledi. Soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanlığı ya da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ayrı bir resmi açıklama tespit edilemedi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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