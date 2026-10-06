Mersin Belediyesi Operasyonunda Pijamalı Görüntü Çeken Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Sabah saatlerinde bir eve giden polis ekipleri, kapıyı pijamalarıyla açan kadını görüntüledi. Basına yansıyan habere göre kadın kameranın kapatılmasını istedi; polis ise kaydın bilgi amaçlı olduğunu söyleyerek çekimi sürdürdü. Görüntüler sonrasında basına servis edildi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), kadının özel alanının ve mahremiyetinin rızası olmadan kamuoyunun önüne getirildiğini belirtti. Muhalefet milletvekilleri de olayı mahremiyet ihlali olarak nitelendirdi. Gazeteci Levent Gültekin'in aktardığına göre İçişleri Bakanlığı yetkilileri 2 Ekim'de, görüntülerin servis edilmesinin Bakanlıkla ilgili olmadığını ve bu konuda yetki ile sorumluluğun kendilerinde bulunmadığını söyledi.

6 Ekim'de açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanlığı'nın görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattığını belirtti. Zengin, kadının izni alınmadan görüntü çekilmesini ve yayımlanmasını suç olarak nitelendirdi; görüntüyü çekenlerin ve paylaşanların yaptırımla karşılaşacağını söyledi. Soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanlığı ya da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ayrı bir resmi açıklama tespit edilemedi.