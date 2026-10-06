Mersin Belediyesi Operasyonunda Pijamalı Görüntü Çeken Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ekim sabahı Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polis ekiplerinin gittiği adreslerden birinde, kapıyı pijamalarıyla açan bir kadın kameraya alındı. Kadının kaydın durdurulmasını istediği, buna rağmen çekimin sürdüğü aktarılan görüntüler sonradan basına servis edildi ve mahremiyet ihlali tepkisine yol açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı, üç belediye başkanı dahil 30 kişi tutuklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zengin: İçişleri Bakanlığı görüntüyü çeken kişi hakkında soruşturma başlattı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın