Çin'de Yeni Ofis Akımı: Çalışanlar Masa Başında Şemsiye Açıp Maske Takıyor
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Kaynak: https://www.scmp.com/news/people-cult...
Çin'de ofis çalışanları arasında yayılan “ofis yaşlanması” adlı tuhaf bir akım sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun mesai saatlerinin, kuru ofis havasının ve yapay ışıkların ciltlerini yaşlandırdığını düşünen bazı çalışanlar, masa başında güneş şemsiyesi açıp yüzlerini maskeyle kapatmaya başladı.
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Jiangsu'da yaşayan bir çalışan, işe başladıktan yaklaşık bir ay sonra teninin belirgin şekilde koyulaştığını söyledi.
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Şemsiye, şapka ve maskeyle korunan çalışanlar, bilim insanlarına göre aslında boşuna uğraşıyor olabilir.
Akım, cilt bakımından çok yoğun çalışma kültürüne yönelik sessiz bir tepkiye dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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