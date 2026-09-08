Çin'de Yeni Ofis Akımı: Çalışanlar Masa Başında Şemsiye Açıp Maske Takıyor

'Office ageing', yani 'ofis yaşlanması' olarak adlandırılan akıma katılan Çinli çalışanlar, masa başında geçirdikleri uzun saatlerin yalnızca yorgunluğa değil, ciltlerinde ve görünümlerinde de kalıcı bir değişime yol açtığını savunuyor. South China Morning Post'un haberine göre özellikle Çin'in popüler sosyal medya platformu RedNote'ta bu iddialara ilişkin çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Akımın dikkat çekmesini sağlayan paylaşımlardan biri Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yaşayan bir çalışandan geldi. Kullanıcı, yeni işine başladıktan yaklaşık bir ay sonra teninin belirgin şekilde koyulaştığını ve gözlerinde daha fazla yorgunluk hissetmeye başladığını söyledi. Benzer şikayetleri olduğunu belirten başka çalışanlar da paylaşıma destek verdi; bazıları izin döneminde cildinin daha canlı ve açık göründüğünü, bazıları da ofislerdeki kuru hava ve yetersiz hava kalitesinden yakındığını dile getirdi.

Sosyal medyada çalışanların işe gitmeden önceki ve mesai sonundaki görünümlerini karşılaştırdığı videolar da hızla yayıldı. Paylaşımlarda sabah canlı görünen cilt ve saçların, uzun bir çalışma gününün ardından daha yağlı, mat ve yorgun göründüğü öne sürülüyor. Hatta iş sırasında sürekli düşünmekten ve kaş çatmaktan oluştuğu düşünülen çizgilere sosyal medyada 'thinking lines', yani 'düşünme çizgileri' adı veriliyor.