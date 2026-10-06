Japonya'da Uyku Yarışması Düzenlendi: Birinci Olan 14 Bin Dolar Kazandı
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Japonya'da en hızlı ve en derin uyuyan kişiye para ödülü veren bir yarışma düzenlendi. Başkent Tokyo'da 5 Ekim Pazartesi günü yapılan ve adı 'Matt Race' olan etkinlikte onlarca kişi, vücutlarına takılan uyku takip cihazlarıyla yatakların başına geçti ve en fazla 90 dakika boyunca uyumaya çalıştı. Organizasyonu yatak üreticisi Koala Sleep Japan üstlendi. Birinciye verilen ödül 2 milyon yenin üzerinde, yani yaklaşık 14 bin dolar. OECD ülkeleri arasında en az uyuyan millet olarak bilinen Japonlar için etkinlik, uykunun bir performans konusu olarak yarıştırıldığı ilginç bir sahneye dönüştü. Yarışmanın galibi ise ödülü ne yapacağını şimdiden planlamış.
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Katılımcılar uyku takip cihazlarıyla en fazla 90 dakika uyudu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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