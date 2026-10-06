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Japonya'da Uyku Yarışması Düzenlendi: Birinci Olan 14 Bin Dolar Kazandı

Japonya'da Uyku Yarışması Düzenlendi: Birinci Olan 14 Bin Dolar Kazandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 12:40
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Japonya'da en hızlı ve en derin uyuyan kişiye para ödülü veren bir yarışma düzenlendi. Başkent Tokyo'da 5 Ekim Pazartesi günü yapılan ve adı 'Matt Race' olan etkinlikte onlarca kişi, vücutlarına takılan uyku takip cihazlarıyla yatakların başına geçti ve en fazla 90 dakika boyunca uyumaya çalıştı. Organizasyonu yatak üreticisi Koala Sleep Japan üstlendi. Birinciye verilen ödül 2 milyon yenin üzerinde, yani yaklaşık 14 bin dolar. OECD ülkeleri arasında en az uyuyan millet olarak bilinen Japonlar için etkinlik, uykunun bir performans konusu olarak yarıştırıldığı ilginç bir sahneye dönüştü. Yarışmanın galibi ise ödülü ne yapacağını şimdiden planlamış.

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Katılımcılar uyku takip cihazlarıyla en fazla 90 dakika uyudu

Katılımcılar uyku takip cihazlarıyla en fazla 90 dakika uyudu

Yarışma, alışılmış anlamda bir rekabetten çok bir uyku laboratuvarını andırıyordu. Loş ışıklı salona dizilen yataklarda yatan katılımcıların bir kısmı yanına pelüş oyuncağını da getirmişti. Puanlama; uykunun derinliği, genel kalitesi, uykuya dalma süresi ve uykunun ne kadar kesintisiz sürdüğü gibi ölçütlere göre yapıldı. En yüksek uyku skoruna ulaşan kişi büyük ödülün sahibi oldu. Bunun yanında en derin uyuyan yarışmacıya ve en sıra dışı uyku pozisyonuna sahip katılımcıya da özel ödüller ayrıldı.

Katılımcılardan 32 yaşındaki Chisato Honda, AFP'ye yaptığı açıklamada deneyimi 'Göz açıp kapayıncaya kadar bitti, biraz daha uyumak isterdim' sözleriyle özetledi.

Kazanan yalnızca "Suimii" takma adını paylaştı: Ödül taşınma masrafına gidecek

Kazanan yalnızca "Suimii" takma adını paylaştı: Ödül taşınma masrafına gidecek

Yarışmanın galibi, kimliğini yalnızca 'Suimii' takma adıyla paylaşan bir kadın oldu. Suimii, tek başına yaşamak istediği için kazandığı parayı taşınma masraflarında kullanmayı düşündüğünü söyledi. Bunun yanında kendine prenses yatağı gibi bir yatak almayı da hayal ediyor.

Etkinliğin arka planında Japonya'nın uyku sorunu var. OECD'nin 2021 verilerine göre Japonlar günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuyor ve bu süre örgüt üyesi ülkeler arasındaki en düşük rakam. Uzmanlar bunu uzun çalışma ve işe gidiş geliş saatlerine, bir de yoğun gece hayatına bağlıyor. Yarışma, uykuya dair farkındalığı artırmayı da amaçlıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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