Japonya'da Uyku Yarışması Düzenlendi: Birinci Olan 14 Bin Dolar Kazandı

Yarışma, alışılmış anlamda bir rekabetten çok bir uyku laboratuvarını andırıyordu. Loş ışıklı salona dizilen yataklarda yatan katılımcıların bir kısmı yanına pelüş oyuncağını da getirmişti. Puanlama; uykunun derinliği, genel kalitesi, uykuya dalma süresi ve uykunun ne kadar kesintisiz sürdüğü gibi ölçütlere göre yapıldı. En yüksek uyku skoruna ulaşan kişi büyük ödülün sahibi oldu. Bunun yanında en derin uyuyan yarışmacıya ve en sıra dışı uyku pozisyonuna sahip katılımcıya da özel ödüller ayrıldı.

Katılımcılardan 32 yaşındaki Chisato Honda, AFP'ye yaptığı açıklamada deneyimi 'Göz açıp kapayıncaya kadar bitti, biraz daha uyumak isterdim' sözleriyle özetledi.