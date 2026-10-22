10 Yıldır Para Harcamadan Yaşıyor: Çalışanlardan Daha Güvende Olduğunu Söylüyor

Nemeth daha önce Yeni Güney Galler'deki küçük bir kasabada, bir mahalle merkezinde haftada 20 saat toplum kalkınması görevlisi olarak çalışıyordu. İşini ve iş arkadaşlarını seviyordu ama geçinmekte zorlanıyordu.

Aynı dönemde tüketimin çevreye ve insanlara etkisini araştırıyordu. Araştırdıkça markete ya da mağazaya her gidişinde bir yerde birine veya bir ekosisteme zarar verdiğini düşünmeye başladı. Suçluluk ve çaresizlik duygusu giderek ağırlaştı.

Kararını bir kitapta parasız yaşayan birinden söz edildiğini okuyunca verdi. Ardından parasız yaşamasıyla tanınan İrlandalı Mark Boyle'un kitaplarını okuyarak hazırlık yaptı. En büyük endişesi yiyecek ve kalacak yer bulmaktı.