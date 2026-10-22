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10 Yıldır Para Harcamadan Yaşıyor: Çalışanlardan Daha Güvende Olduğunu Söylüyor

10 Yıldır Para Harcamadan Yaşıyor: Çalışanlardan Daha Güvende Olduğunu Söylüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 08:30
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Avustralyalı Jo Nemeth, 2015'ten beri hiç para kullanmadan yaşıyor. Kalacak yerini bahçe işiyle karşılıyor, mutfağa da kendi yetiştirdiği ve israftan kurtardığı yiyeceklerle katkı veriyor.

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Jo Nemeth, ekonomik sistemin doğaya ve insanlara verdiği zarardan rahatsız olunca 2015'te parayı bıraktı.

Jo Nemeth, ekonomik sistemin doğaya ve insanlara verdiği zarardan rahatsız olunca 2015'te parayı bıraktı.

Nemeth daha önce Yeni Güney Galler'deki küçük bir kasabada, bir mahalle merkezinde haftada 20 saat toplum kalkınması görevlisi olarak çalışıyordu. İşini ve iş arkadaşlarını seviyordu ama geçinmekte zorlanıyordu.

Aynı dönemde tüketimin çevreye ve insanlara etkisini araştırıyordu. Araştırdıkça markete ya da mağazaya her gidişinde bir yerde birine veya bir ekosisteme zarar verdiğini düşünmeye başladı. Suçluluk ve çaresizlik duygusu giderek ağırlaştı.

Kararını bir kitapta parasız yaşayan birinden söz edildiğini okuyunca verdi. Ardından parasız yaşamasıyla tanınan İrlandalı Mark Boyle'un kitaplarını okuyarak hazırlık yaptı. En büyük endişesi yiyecek ve kalacak yer bulmaktı.

Kalacak yer karşılığında bahçede çalışıyor, mutfağa da yetiştirdiği ve atılmaktan kurtardığı yiyeceklerle katkı veriyor.

Kalacak yer karşılığında bahçede çalışıyor, mutfağa da yetiştirdiği ve atılmaktan kurtardığı yiyeceklerle katkı veriyor.

Nemeth ilk olarak bir arkadaşının çiftliğine taşındı, emeğini ve bahçe bilgisini konaklama karşılığında sundu. Bugün uzun yıllardır arkadaşı olan Sharon'ın evinde yaşıyor ve bahçe işleriyle ev dışındaki işlere yardım ediyor.

Bir topluluk bahçesinde gönüllü çalışıyor, sebze yetiştiriyor, yemek yapıyor ve ürünleri fermente ediyor. Her şeyi kendisinin ürettiğini de iddia etmiyor. Evde market alışverişi ortak yapılıyor ve Nemeth ev arkadaşlarının parayla aldığı yiyeceklerden de yiyor. Çevresinde atılacak yiyecekleri toplayan kişi olarak tanındığı için insanlar artan gıdalarını ona getiriyor.

Subtropikal iklime uygun manyok gibi ürünler yetiştiren Nemeth, 2022'de Lismore bölgesini vuran büyük selin marketleri aksatmasından sonra yerel gıdaya daha çok kafa yormaya başladı. Kendi kendine yetmeyi değil, topluluğun birlikte yetmesini savunuyor.

Nemeth, kendini parası olan birçok insandan daha güvende hissetmesini çevresiyle kurduğu bağlara bağlıyor.

Nemeth, kendini parası olan birçok insandan daha güvende hissetmesini çevresiyle kurduğu bağlara bağlıyor.

Parasız hayatı tatile benzeten Nemeth, eskiden yaşadığı ve etrafındaki insanlarda gördüğü maddi stresi artık yaşamadığını söylüyor. Yine de düzeninin tamamen çevresindeki insanlara dayandığını saklamıyor. Topluluk bahçesine bisikletle gidebilmek için tamir masrafını başkasının karşıladığı yardımları bile kabul etmek zorunda kaldı.

Zamanını, emeğini ve becerilerini paylaştığını, karşılığında da başkalarının desteğini gördüğünü anlatıyor. Nemeth başarıyı insanın beslediği ilişkilerle ölçüyor. Kişiyi tutan güvenli ilişkiler arttıkça insanın daha güvende olduğunu düşünüyor.

Nemeth herkese parayı bırakmasını önermiyor. Güçlü sosyal bağlar olmadan böyle bir hayatın çok daha zor olacağını kabul ediyor. Bir gün mecbur kalabileceğini söylese de parayla yaşamaya geri dönmek istemiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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