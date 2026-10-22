10 Yıldır Para Harcamadan Yaşıyor: Çalışanlardan Daha Güvende Olduğunu Söylüyor
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Avustralyalı Jo Nemeth, 2015'ten beri hiç para kullanmadan yaşıyor. Kalacak yerini bahçe işiyle karşılıyor, mutfağa da kendi yetiştirdiği ve israftan kurtardığı yiyeceklerle katkı veriyor.
Jo Nemeth, ekonomik sistemin doğaya ve insanlara verdiği zarardan rahatsız olunca 2015'te parayı bıraktı.
Kalacak yer karşılığında bahçede çalışıyor, mutfağa da yetiştirdiği ve atılmaktan kurtardığı yiyeceklerle katkı veriyor.
Nemeth, kendini parası olan birçok insandan daha güvende hissetmesini çevresiyle kurduğu bağlara bağlıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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