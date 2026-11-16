Yellow mu, Fix You mu? Coldplay’in En İkonik Şarkısını Buluyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yellow ayrı güzel, Fix You ayrı güzel... Kabul edelim Coldplay'in her şarkısı güzel ama bazıları çok güzel. Şimdi oylarınızla en iyi şarkıyı seçiyoruz, hadi ankete!
Derin bir nefes al... Ve cevap ver... En iyi Coldplay şarkısı hangisi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın