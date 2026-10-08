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TRT Yorumcusu Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe Maçındaki Sözleri Nedeniyle Özür Dilemek Zorunda Kaldı

TRT Yorumcusu Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe Maçındaki Sözleri Nedeniyle Özür Dilemek Zorunda Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 10:24
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TRT Spor'da Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa finalini anlatan eski basketbolcu Nilay Kartaltepe, yayındaki sözleri nedeniyle Fenerbahçelilerin hedefi oldu. Mersin'in son dakikalardaki geri dönüş çabasını 'ÇBK Mersin son 4 dakika maça geri gelmeye başladı ama maalesef süre yeterli olmadı' diye yorumlayan Kartaltepe'nin, kaçan bir basketin ardından çıkan 'Ah!' sesi de mikrofona yansıdı. Gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan özür dileyen yorumcunun açıklaması gündem oldu.

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Nilay Kartaltepe, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Nilay Kartaltepe, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Nilay Kartaltepe, maçın ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. 'Bugün yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin - Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını görüyorum' diyen Kartaltepe, bu sözlerin kasıtlı olmadığını vurguladı.

Açıklamada, yıllarca forma giydiği bir kulübe saygısızlık etmesinin söz konusu olamayacağı da dile getirildi. Kartaltepe, 'Oyuncu olarak da 4 yıl formamı giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz' ifadelerini kullandı ve şu cümleyle bitirdi: 'İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim.'

Sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarları, yorumcunun yayındaki tavrının tarafsız olmadığını öne sürmüştü. Özür paylaşımı bu tepkilerin ardından geldi.

Nilay Kartaltepe'nin sosyal medyada gündem olan sözleri:

Mersin son dakikalarda yaklaştı ama kupayı kaldıran taraf Fenerbahçe Tarfin oldu.

Mersin son dakikalarda yaklaştı ama kupayı kaldıran taraf Fenerbahçe Tarfin oldu.

7 Ekim Çarşamba akşamı Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayan final, TRT Spor'dan şifresiz yayımlandı. Fenerbahçe Tarfin ilk çeyreği 21-19 önde kapadı, devreye 38-32'lik üstünlükle gitti ve üçüncü çeyrek sonunda farkı 59-48'e çıkardı.

Çimsa ÇBK Mersin son bölümde farkı eritmeye çalıştı. Kartaltepe'nin tepki çeken 'süre yeterli olmadı' yorumu da işte bu bölümde geldi. Ancak skor değişmedi, Fenerbahçe Tarfin parkeden 79-71'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, Süper Kupa'yı son dört sezonda üçüncü kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Tarfin, Süper Kupa'yı son dört sezonda üçüncü kez müzesine götürdü.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Süper Kupa'yı son dört sezonda üçüncü kez kazanmış oldu. Daha önce 2023 ve 2024'te de bu kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Tarfin'in şampiyonluk görseli, maçın ardından sosyal medyada paylaşıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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