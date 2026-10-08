TRT Yorumcusu Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe Maçındaki Sözleri Nedeniyle Özür Dilemek Zorunda Kaldı
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TRT Spor'da Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa finalini anlatan eski basketbolcu Nilay Kartaltepe, yayındaki sözleri nedeniyle Fenerbahçelilerin hedefi oldu. Mersin'in son dakikalardaki geri dönüş çabasını 'ÇBK Mersin son 4 dakika maça geri gelmeye başladı ama maalesef süre yeterli olmadı' diye yorumlayan Kartaltepe'nin, kaçan bir basketin ardından çıkan 'Ah!' sesi de mikrofona yansıdı. Gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan özür dileyen yorumcunun açıklaması gündem oldu.
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Nilay Kartaltepe, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada Fenerbahçe camiasından özür diledi.
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Nilay Kartaltepe'nin sosyal medyada gündem olan sözleri:
Mersin son dakikalarda yaklaştı ama kupayı kaldıran taraf Fenerbahçe Tarfin oldu.
Fenerbahçe Tarfin, Süper Kupa'yı son dört sezonda üçüncü kez müzesine götürdü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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