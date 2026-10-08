TRT Yorumcusu Nilay Kartaltepe, Fenerbahçe Maçındaki Sözleri Nedeniyle Özür Dilemek Zorunda Kaldı

Nilay Kartaltepe, maçın ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. 'Bugün yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin - Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını görüyorum' diyen Kartaltepe, bu sözlerin kasıtlı olmadığını vurguladı.

Açıklamada, yıllarca forma giydiği bir kulübe saygısızlık etmesinin söz konusu olamayacağı da dile getirildi. Kartaltepe, 'Oyuncu olarak da 4 yıl formamı giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz' ifadelerini kullandı ve şu cümleyle bitirdi: 'İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim.'

Sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarları, yorumcunun yayındaki tavrının tarafsız olmadığını öne sürmüştü. Özür paylaşımı bu tepkilerin ardından geldi.