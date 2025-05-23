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Alaçatı'da Nerede Kalınır? En İyi Alaçatı Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Alaçatı'da Nerede Kalınır? En İyi Alaçatı Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

tatil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.05.2025 - 10:51

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mahallesi Türkiye’nin en güzel mahallelerinin başında geliyor. Begonvillerin renk verdiği sokaklarıyla gönülde taht kuran Alaçatı, en sık tercih edilen tatil rotalarından biri. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Alaçatı'da tatilinizi geçirmek istiyorsanız içeriğimizde aradığını her şeyi bulacaksınız. Bir yandan denizin tadını çıkarmak bir yandan da minyatür sokaklarında kaybolmak isteyeceğiniz Alaçatı'da uygun ve en iyi seçenekleri sizin için bir araya getirdik. 

Hazırsanız Alaçatı tatil rehberimiz sizlerle! İşte, Alaçatı'da bütçenize en uygun konaklama alternatifleri ve en güzel oteller!

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Alaçatı Hakkında Genel Bilgiler

Alaçatı Hakkında Genel Bilgiler

Alaçatı, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı bir kentsel mahalledir. Begonvil denilince akla gelen Alaçatı’ya dair tüm detaylar!

Alaçatı'nın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Alaçat ismi 1525 yılı kayıtlarında “Alaca at” sözcüğünde türetilmiş. Alacat veya Alacaat olan mahalle 1890 yılı kayıtlarında ise Alátsata olara geçiyor. 1928 yılında Alaçatı ismini alan mahalle günümüzün en güzel tatil noktalarından biri. 

Alaçatı, İzmir merkezine 76 kilometre, Çeşme merkezine ise 8.6 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 

Mahallenin ilçe toprakları kuzeyinde yer alan Celal Bayar Mahallesi’nden başlıyor Çeşme Yarımadası’nın güneyindeki Yumru Körfezi’ne kadar uzanıyor. 

Alaçatı'ya Nasıl Gidilir?

Özel araç, otobüs ve havayolu ile ulaşımın mümkün olduğu Alaçatı'ya yolculuk oldukça kolay. Eğer özel araçla İstanbul'dan Alaçatı'ya gidiyorsanız yolculuğunuz yaklaşık 7 saat sürecektir. Ankara'dan bu mesafe 8 saati bulurken Antalya'da yaklaşık 6.5 saatte aracınızla Alaçatı'ya ulaşabilirsiniz. Çeşme'ye gitmek için kullanıcılak en yakın havaalanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'dır. Havalimanından HAVAŞ ile Çeşme'ye gidip oradan minibüs veya taksiye Alaçatı'ya geçebilirsiniz. Öte yandan Türkiye'nin pek çok noktasında Çeşme'ye giden otobüsler mevcut. Çeşme Otogarı'ndan servis, minibüs veya taksiyle 15 dakikada Alaçatı'ya ulaşım mümkün.

Alaçatı'da En İyi Tatil Zamanı

Yaz mevsiminde binlerce turistin akınına uğrayan Alaçatı'da bu mevsimde oldukça yoğundu. Ancak Alaçatı'da tatil için en ideal zaman, hem hava koşulları hem de kalabalık seviyesi açısından ilkbahar ve erken sonbahar aylarının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Deniz tatili istiyorsanız Haziran-Temmuz-Ağustos ayları deniz sıcaklığı için en uygun zaman. 

Alaçatı'da Ne Yenir?

Sadece taş evleri ve minyatür sokaklarıyla değil Alaçatı, Ege lezzetleriyle de meşhur. Radika, cibez, turp otu, arapsaçı, deniz börülcesi Alaçatı'da yiyebileceğiniz lezzetlerden sadece birkaçı. Sakız ağaçlarıyla meşhur Alaçatı'da sakızlı muhallebi yemeden dönmeyin. Deniz ürünleri için tam bir cennet olan Alaçatı'da midye dolma ve midye tava da meşhur lezzetlerden birkaçı. 

Alaçatı'da Gezilecek En Güzel Yerler

  • Alaçatı’ya gittiyseniz taş evlerini bol bol göreceksiniz. Alaçatı çarşısına pembe panjurlu evlere ve begonvil dolu bahçelere rastlayacaksınız. 

  • Yel değirmenleri Alaçatı’nın simgesi haline geldi. Gün batımında fotoğraf severlerin uğrak noktası.

  • Lavanta tarlaları Alaçatı’nın en ikonik noktalarıdır. Fotoğraf tutkunları için birebir.

  • Beyaz kayalıkları ve turkuaz deniziyle Alaçatı’nın en özgün plajlarından biri olan Delikli Koy’a uğramadan dönmeyin.

  • Cumartesi günleri Alaçatı’nın meşhur pazarını görmeniz gerekiyor. Ege otları, peynirler, reçeller ve el işleriyle dolu bu pazarı görmeniz gerekiyor.

Alaçatı'da Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Alaçatı'da Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Alaçatı'da her bütçeye ve her kritere uygun tatil ve konaklama seçenekleri mevcut.

Alaçatı'da Ekonomik Otel Seçenekleri

Alaçatı'da en uygun fiyatlı otellerin geceliği 4.000 TL'den başlıyor.

  • Morlimon

  • Jakamar Otel

  • Alacatı Aura Plus

  • MyAdress Alaçatı Otel

  • Ali Baba Çiftliği

Alaçatı'da Orta Segment Otel Seçenekleri

Orta segment bir otelde kalmak istiyorsanız geceliği 6.000 TL'den başlayan konaklama seçenekleri mevcut.

  • Lucky Angel Otel

  • Atlıhan Otel Alaçatı

  • Beyaz Kapı Boutique Hotel

  • Bambu Alaçatı

  • Mon Amour Alaçatı

Alaçatı'da Lüks Otel ve Resort Seçenekleri

“Lüksümden vazgeçmem” diyenlerdenseniz Alaçatı’da 5 yıldızlı otellerden oldukça memnun ayrılacaksınız.

  • Meruno Alaçatı

  • Biblos Resort Alaçatı

  • Alaçatı Beach Resort

  • Casa Tuana Alaçatı

  • Cocos The Club Solto

Otel Tipine Göre Alaçatı'da Konaklama Rehberi

Otel Tipine Göre Alaçatı'da Konaklama Rehberi

Alaçatı’da her isteğinize ve kriterinize göre oteller mevcut. Her şey dahilden, aile dostu otellere göre pek çok seçenek bulunuyor.

Alaçatı'da Her Şey Dahil Oteller

Konforundan ödün vermek istemeyenlerin tercih ettiği otel tipi her şey dahil otellerdir. Koşturmalı geçen tüm yılın ardından tatilde ayaklarınızı uzatıp keyfi yapmak istiyorsanız ve her şeyin elinizin altında olmasını hayal ediyorsanız bu otelleri tercih edebilirsiniz.

  • Zigana Resort Alaçatı

  • Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı

  • Biblos Resort Alaçatı

  • Alaçatı Beach Resort

  • Cocos The Club Solto

Alaçatı'da Aile Dostu Oteller

Çocuklu ailelerin rahat edeceği otel seçenekleri Alaçatı'da oldukça yoğun.

  • Provence Mansion Alaçatı

  • Atlıhan Otel Alaçatı

  • Alalucca Alaçatı

  • Soliport Hotel Spa Alaçatı

  • Zübeyde Hanım Otel Alaçatı

Alaçatı'da Butik Oteller

Masallarda geçen o kasabalara benzeyen Alaçatı'da kendisi gibi özgün tasarımlı ve sıcak atmosferli butik otel arayışınız varsa sizin için derledik.

  • Avlu Alaçatı Butik Otel

  • Primus Nefes

  • On Oda Alaçatı Hotel

  • Aleysim Alaçatı

  • Asmalı Konak Butik Otel

Alaçatı'da Denize Sıfır Oteller

Deniz, kum, güneş hayaliyle bir deniz tatili hayal ediyorsanız Alaçatı’da denize sıfır oteller:

  • Biblos Resort Alaçatı

  • Cocos The Club Solto

  • Alaçatı Beach Resort

  • Antmare Hotel

🐾 Alaçatı'da Evcil Hayvan Dostu Oteller

Pek çok otel evcil hayvan kabul etmiyor. Ancak Alaçatı’ya can dostunuzla giderek unutulmaz bir tatil yapmak istiyorsanız bu seçenekler mevcut.

  • Alaçatı Marina Palace

  • Alaçatı Otel Rebetiko

  • Asmalı Konak Butik Otel

  • Bedirhan Otel Alaçatı

  • Enki Suess Alaçatı

Alaçatı'da Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Alaçatı'da Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Nasıl bir tatil yapmak istediğinizi belirlediniz mi? Deniz tatili mi yapmak istiyorsunuz yoksa kalabalıktan uzak sessiz ve sakin bir tatil mi?

Alaçatı'da Popüler Turistik Yerlere Yakın Oteller

Tatilinizi yoğun kalabalıkla geçirmek istiyorsanız popüler noktalara yakın konumda oteller tercih edebilirsiniz. 

  • Taşdelen Otel

  • Aksam Sefası Hotel

  • Temucin Otel

  • La Mira Suites Hotel

  • Defne Ev Hotel

Alaçatı'da Doğa Harikalarına Yakın Oteller

Yeşilliğe doyacağınız ciğerlerinize temiz nefesi doldurabileceğiniz otel arıyorsanız Alaçatı'da bulabilirsiniz.

  • Soliport Hotel Spa Alaçatı

  • Tash Mekan Butik Otel

  • Pervin Hanim Konagi

  • Jakamar Otel

  • Cakir Bey Hotel

Alaçatı'da Tarihi Yerlere Yakın Oteller

Başta İzmir’in tarihi olmak üzere Çeşme ve Alaçatı’nın tarihine tanıklık etmek isterseniz tarihi mekanlara yakın oteller yer alıyor.

  • Kanuni Kervansaray Historical Hotel

  • Eflin Haus Historical Place & Monument

  • Yalçın Hotel

  • Cesme Marina Konukevi

  • Antik Ridvan Hotel

Alaçatı'da Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Alaçatı'da Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Tatilinizi uygun fiyata denk getirmenin birkaç püf noktası bulunuyor. Püf noktalarını öğrenmek ister misiniz?

Alaçatı'da En Uygun Fiyata Rezervasyon Yapma Taktikleri

Alaçatı’da tatil yapmak her geçen gün popüler hale gelirken fiyatların da artmasına neden oluyor. Sadece Alaçatı değil nerede olursa olsun uygun fiyata rezervasyon yapma taktikleri:

  • Erken Rezervasyon (Ocak–Mart arası): Oteller yüzde 30-50’ye varan indirimler yapar. Özellikle butik otellerde fiyat farkı ciddi olur.

  • Son Dakika Fırsatları (1–2 hafta kala): Eğer esnek biriysen, boş kalan odalar için yapılan ani indirimleri yakalayabilirsin. Ancak bu yaz aylarında risklidir (özellikle Temmuz–Ağustos'ta).

  • Ucuz sezon: Haziran başı-Temmuz ortası öncesi ve Eylül ortası-Ekim başı ucuz sezon olarak sayılır. Hava ılımandır ve kalabalık azalmıştır. Fiyatlar ise yüksek sezona göre uygundur.

  • Rezervasyon sitelerini karşılaştır: Konaklamanı belirleyebileceğin pek çok internet sitesi ve uygulama mevcut. Aynı oteli farklı otellerde karşılaştırmak işe yarar. Özellikle “fiyatı düşünce haber” bildirimlerini açmanız oldukça önemli.

  • Otelle direkt iletişime geçin: Aklınızda belirlediğiniz otellerle direkt iletişime geçmek önem taşıyor. Genellikle Genellikle komisyon ödememek için sana daha iyi fiyat verirler veya kahvaltı/oda yükseltmesi gibi jestler yaparlar.

Alaçatı'da Erken Rezervasyon ve Son Dakika Fırsatları

Erken rezervasyon ile son dakika yapılan rezervasyonlar arasında fiyat farkı bulunur. Erken rezervasyon yapmak cebe kazandırıyor. Tatil fikriniz varsa son dakika fırsatlarını takip etmeyi unutmayın.

Alaçatı'da Kullanıcı Yorumlarını Doğru Değerlendirme

  • Turistik ve popüler bölgedelerde kullanıcı yorumları aldatıcı olabilir. Çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Alaçatı'da konaklamak istediğiniz yerin sadece puanına değil puanlarla birlikte ne kadar fazla yorum olduğuna bakmalısınız.

  • Öncelikle yorumların tarihine dikkat edin. En güncel yorumlara ulaşmak için sitelerde genellikle 'yeniden eskiye doğru sırala' seçeneği yer alır. 

  • Bazı yerler tanıdıklarını olumlu yorumlar yaptırabiliyor. Puanı yüksek ama yorumu az bir yere şüpheyle yaklaşmak gerekebilir. Toplam yorum sayısı az ve hepsi yüksek övgüler içeriyorsa dikkat!

  • Kullanıcıların otelle ilgili detaylı yorumlarını iyi analiz et. Örneğin; “Odalar geniş ama perdeler eskiydi” gibi dengeli ifadeler hem olumlu ve olumsuz yorumlar gerçek kullanıcıya aitti.

  • Profesyonel otel fotoğrafları yanıltıcı olabilir. Bu nedenle kullanıcıların çektikleri fotoğrafa bak.

  • Daha güvenilir yorumlar okumak için Google Haritalar'dan ve sosyal medyadan faydalanabilirsiniz.

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Alaçatı'da Sezona Göre Otel Seçimi

Alaçatı'da Sezona Göre Otel Seçimi

Alaçatı'da hem lüks hem de butik konseptte birçok otel seçeneği sizi bekliyor. 

Alaçatı'da Yaz Sezonu Otelleri

Yaz aylarında yoğun hizmet veren plajı ve yaz eğlenleriyle dolu tatil deneyimi için göz atmanız gereken oteller:

  • Biblos Resort Alaçatı

  • Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı

  • Soliport Hotel & Spa

  • Gerence Otel by Lamira Alaçatı

  • KYBELE Suites Alaçatı

Alaçatı'da Ara Sezon Konaklama Avantajları

Alaçatı’da ara sezon Eylül sonu ve Mayıs ortası gibi yaşanır. Bu dönemde hem sakinliği hem de ekonomikliğiyle öne çıkan Alaçatı, özellikle kalabalıktan uzak, daha özgür ve uygun fiyatlı bir deneyim arayanlar için ideal.

Alaçatı Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Alaçatı Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Tatilinizi Alaçatı'da yapmak istiyorsanız aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamalı. İşte merak ettiğiniz sorular:

Alaçatı'da Havaalanı'ndan Otellere Ulaşım

Alaçatı'ya hava yoluyla ulaşım İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerine sağlanıyor. Havalimanından HAVAŞ kullanarak ilk rota Çeşme olarak belirlenmeli. Çeşme'den kalkanlar minibüs ve taksilerle ise Alaçatı'ya 15 dakika üzerinden ulaşılabilir.

Alaçatı'da En İyi Oteller Hangileridir?

Yazın gece hayatı renkli olan Alaçatı’da tatilinizi hem eğlenceye doyurabilirsiniz hem de sakin bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Çocuklu bir aile misiniz yoksa tek başınıza sakin ve huzurlu tatile mi çıktınız? Tüm gününüzü denizde mi geçirmek istiyorsunuz yoksa yeşilliğe doymak isteyeceğiniz bir doğada mı? Alaçatı'da aradığınız her kritere göre otel bulabilirsiniz. 

Alaçatı'da Ortalama Otel Fiyatları Ne Kadardır?

Alaçatı'da otel fiyatları sezon, otelin konumu ve sunduğu hizmette göre değişebiliyor. Temel konaklama ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız geceliği 2 bin 500 TL olan otel de bulabilirsiniz geceliği minimum 10 bin lira olan otel de.

Alaçatı'da Denize Sıfır Oteller Tavsiye Eder misiniz?

Küçük bir mahalle olan Alaçatı'da denize sıfır otelle Ege'nin serin sularına doğrudan erişim ve huzurlu tatil deneyimi sunar.

Alaçatı'da Çocuklu Aileler İçin En İyi Oteller Hangileridir?

  • Biblos Resort Alaçatı: Çocuk kulübü, çoklu havuzlar, spa ve çeşitli restoran seçenekleri sunar

  • Cocos The Club Solto – Boutique Class: Özel plaj, açık havuz, çocuk dostu olanaklar ve kahvaltı dahil hizmet.

  • Alaçatı Kapari Otel: Geniş aile odaları, açık havuz ve çocuklar için uygun bahçe alanları sunar.

  • Alacati Marina Palace Otel: Aile odaları, açık havuz ve deniz manzaralı teraslar sunar.

  • Alaçatı Zeytin Konak Otel: Geniş ve ferah odalar, temiz havuzlar ve çocuklar için uygun bahçe alanları sunar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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