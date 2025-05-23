Alaçatı'da Nerede Kalınır? En İyi Alaçatı Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Alaçatı, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı bir kentsel mahalledir. Begonvil denilince akla gelen Alaçatı’ya dair tüm detaylar!

Alaçatı'nın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Alaçat ismi 1525 yılı kayıtlarında “Alaca at” sözcüğünde türetilmiş. Alacat veya Alacaat olan mahalle 1890 yılı kayıtlarında ise Alátsata olara geçiyor. 1928 yılında Alaçatı ismini alan mahalle günümüzün en güzel tatil noktalarından biri.

Alaçatı, İzmir merkezine 76 kilometre, Çeşme merkezine ise 8.6 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Mahallenin ilçe toprakları kuzeyinde yer alan Celal Bayar Mahallesi’nden başlıyor Çeşme Yarımadası’nın güneyindeki Yumru Körfezi’ne kadar uzanıyor.

Alaçatı'ya Nasıl Gidilir?

Özel araç, otobüs ve havayolu ile ulaşımın mümkün olduğu Alaçatı'ya yolculuk oldukça kolay. Eğer özel araçla İstanbul'dan Alaçatı'ya gidiyorsanız yolculuğunuz yaklaşık 7 saat sürecektir. Ankara'dan bu mesafe 8 saati bulurken Antalya'da yaklaşık 6.5 saatte aracınızla Alaçatı'ya ulaşabilirsiniz. Çeşme'ye gitmek için kullanıcılak en yakın havaalanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'dır. Havalimanından HAVAŞ ile Çeşme'ye gidip oradan minibüs veya taksiye Alaçatı'ya geçebilirsiniz. Öte yandan Türkiye'nin pek çok noktasında Çeşme'ye giden otobüsler mevcut. Çeşme Otogarı'ndan servis, minibüs veya taksiyle 15 dakikada Alaçatı'ya ulaşım mümkün.

Alaçatı'da En İyi Tatil Zamanı

Yaz mevsiminde binlerce turistin akınına uğrayan Alaçatı'da bu mevsimde oldukça yoğundu. Ancak Alaçatı'da tatil için en ideal zaman, hem hava koşulları hem de kalabalık seviyesi açısından ilkbahar ve erken sonbahar aylarının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Deniz tatili istiyorsanız Haziran-Temmuz-Ağustos ayları deniz sıcaklığı için en uygun zaman.

Alaçatı'da Ne Yenir?

Sadece taş evleri ve minyatür sokaklarıyla değil Alaçatı, Ege lezzetleriyle de meşhur. Radika, cibez, turp otu, arapsaçı, deniz börülcesi Alaçatı'da yiyebileceğiniz lezzetlerden sadece birkaçı. Sakız ağaçlarıyla meşhur Alaçatı'da sakızlı muhallebi yemeden dönmeyin. Deniz ürünleri için tam bir cennet olan Alaçatı'da midye dolma ve midye tava da meşhur lezzetlerden birkaçı.

Alaçatı'da Gezilecek En Güzel Yerler