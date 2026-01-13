Fenerbahçe Dünya Yıldızı Bir Futbolcuyu Daha Transfer Etmeye Yakın
Ara transfer döneminde kadrosunu Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da forma giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu N’Golo Kanté’yi transfer etmeye yakın.
Sarı-lacivertli ekibin oyuncu ile bireysel şartlarda anlaşma sağladığı, kulübü Al-Ittihad ile ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: TRT Spor / X
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
