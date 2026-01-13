onedio
Fenerbahçe Dünya Yıldızı Bir Futbolcuyu Daha Transfer Etmeye Yakın

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2026 - 21:52

Ara transfer döneminde kadrosunu Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’da forma giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu N’Golo Kanté’yi transfer etmeye yakın.

Sarı-lacivertli ekibin oyuncu ile bireysel şartlarda anlaşma sağladığı, kulübü Al-Ittihad ile ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: TRT Spor / X

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Transferlere Matteo Guendouzi ile başlayan sarı-lacivertliler, Fransa Milli Takımı’nın da önemli isimlerinden biri olan N’Golo Kante’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRT Spor’un iddiasına göre Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu ile kişisel şartlarda anlaşmaya oldukça yakın. Oyuncunun kulübü Al-Ittihad ile yapılan görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi.

Fransa Milli Takımı’nda orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 34 yaşındaki Kante, 2023–2024 sezonunda Chelsea’den yüksek bir sözleşmeyle Al-Ittihad’a transfer olmuştu.

