article/comments
article/share
Galatasaray’da Abdullah Kavukcu’nun Yerine Fatih Terim Geçsin Çağrısı

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.01.2026 - 18:47

Galatasaraylı taraftarlar, son günlerde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu’yu eleştiriyor. Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgi sonrasında transferlerin geç kaldığını düşünen sarı-kırmızılı taraftarların hedefindeki Kavukcu’nun görevinden istifa edeceği de iddia edilmişti.

Galatasaray’da bir dönem Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve başkanlığa da aday olan camianın önemli isimlerinden Eşref Hamamcıoğlu ise Galatasaray Sportif A.Ş. için Fatih Terim’in göreve getirilmesini önerdi.

Galatasaray’ın Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında aldığı yenilginin ardından yöneticiler eleştirilerin odağına yerleşti.

Transferden sorumlu başkanvekili Abdullah Kavukcu eleştirilirken, genç yöneticinin istifa edebileceği iddiaları da gündeme geldi. Abdullah Kavukcu’nun transfer görüşmeleri için İtalya’nın Milano kentine gittiği de biliniyor.

Galatasaray’da bu gelişmeler yaşanırken, bir dönem Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve başkanlığa da aday olan camianın önemli isimlerinden Eşref Hamamcıoğlu, Abdullah Kavukcu’nun yerine Fatih Terim’in getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Eşref Hamamcıoğlu’nun paylaşımı
'Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim’dir.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
