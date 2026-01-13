Galatasaray’da Abdullah Kavukcu’nun Yerine Fatih Terim Geçsin Çağrısı
Galatasaraylı taraftarlar, son günlerde Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu’yu eleştiriyor. Fenerbahçe derbisinde alınan yenilgi sonrasında transferlerin geç kaldığını düşünen sarı-kırmızılı taraftarların hedefindeki Kavukcu’nun görevinden istifa edeceği de iddia edilmişti.
Galatasaray’da bir dönem Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve başkanlığa da aday olan camianın önemli isimlerinden Eşref Hamamcıoğlu ise Galatasaray Sportif A.Ş. için Fatih Terim’in göreve getirilmesini önerdi.
Galatasaray’ın Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında aldığı yenilginin ardından yöneticiler eleştirilerin odağına yerleşti.
Eşref Hamamcıoğlu’nun paylaşımı
