Galatasaray’da Abdullah Kavukcu’nun Yerine Fatih Terim Geçsin Çağrısı

Transferden sorumlu başkanvekili Abdullah Kavukcu eleştirilirken, genç yöneticinin istifa edebileceği iddiaları da gündeme geldi. Abdullah Kavukcu’nun transfer görüşmeleri için İtalya’nın Milano kentine gittiği de biliniyor.

Galatasaray’da bu gelişmeler yaşanırken, bir dönem Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve başkanlığa da aday olan camianın önemli isimlerinden Eşref Hamamcıoğlu, Abdullah Kavukcu’nun yerine Fatih Terim’in getirilmesi gerektiğini dile getirdi.