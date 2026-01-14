onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de En-Nesyri İçin Gelen Resmi Teklifi Fabrizio Romano Duyurdu

Fenerbahçe'de En-Nesyri İçin Gelen Resmi Teklifi Fabrizio Romano Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2026 - 18:23

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri’ye beklenmedik bir teklif geldi. Premier Lig temsilcisi Everton, sarı-lacivertli kulübe resmi başvuruda bulundu. Fenerbahçe’nin kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Premier Lig'den iki takımın ilgisi var.

Premier Lig'den iki takımın ilgisi var.

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre İngiliz kulübü, Faslı golcüyü 20 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin kısa sürede yanıt vererek süreci netleştirmesi bekleniyor.

Youssef En-Nesyri’ye Everton dışında Premier Lig’den Nottingham Forest’ın da ilgisi bulunuyor. Ancak yıldız futbolcunun önceliğinin Everton olduğu, bugün görüşmelerin süreceği ifade ediliyor.

Faslı golcüye Arabistan'da da ilgi hayli yüksek.

Faslı golcüye Arabistan'da da ilgi hayli yüksek.

Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan’dan gelecek teklifleri de bekleyen sarı-lacivertli yönetim, Al-Sadd cephesinden gelen haberle sevindi. Katar temsilcisinin, Fenerbahçe’ye 5 milyon euro kiralama bedeli ve 25 milyon euro satın alma opsiyonunu içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

Son dönemde formayı Jhon Duran’a kaptıran En-Nesyri, bu sezon kulüp formasıyla 25 maçta 8 gol attı. Performansı taraftarlar arasında tartışma konusu olan Faslı forvet, şu anda Fas Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın