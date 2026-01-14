Fenerbahçe'de En-Nesyri İçin Gelen Resmi Teklifi Fabrizio Romano Duyurdu

Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan’dan gelecek teklifleri de bekleyen sarı-lacivertli yönetim, Al-Sadd cephesinden gelen haberle sevindi. Katar temsilcisinin, Fenerbahçe’ye 5 milyon euro kiralama bedeli ve 25 milyon euro satın alma opsiyonunu içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.

Son dönemde formayı Jhon Duran’a kaptıran En-Nesyri, bu sezon kulüp formasıyla 25 maçta 8 gol attı. Performansı taraftarlar arasında tartışma konusu olan Faslı forvet, şu anda Fas Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele ediyor.