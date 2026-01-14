Fenerbahçe'de En-Nesyri İçin Gelen Resmi Teklifi Fabrizio Romano Duyurdu
Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri’ye beklenmedik bir teklif geldi. Premier Lig temsilcisi Everton, sarı-lacivertli kulübe resmi başvuruda bulundu. Fenerbahçe’nin kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.
Premier Lig'den iki takımın ilgisi var.
Faslı golcüye Arabistan'da da ilgi hayli yüksek.
