Akıllı Telefonlarla Birlikte Yavaş Yavaş Hayatımızdan Çıkan Tuşlu Telefonlar Dönüyor
Bir dönemin vazgeçilmezi olan tuşlu telefonlar, dokunmatik ekranların yükselişiyle uzun süre sahneden çekilmişti. Ancak 2026, bu ezberi bozmaya aday görünüyor. CES 2026’da sergilenen modeller ve ardından gelen açıklamalar, yıllardır “tek parça cam ekran” tasarımına hapsolan bazı üreticilerin, fiziksel klavyeyi yeniden gündemine aldığını ortaya koyuyor.
Ünlü markalar yeniden klavyeye dönüyor.
Klavyelerde BlackBerry hissiyatı dönüyor.
İki cihaz arasında benzerlikler dikkat çekti.
