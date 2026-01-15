Akıllı Telefonlarla Birlikte Yavaş Yavaş Hayatımızdan Çıkan Tuşlu Telefonlar Dönüyor

CES 2026’da klavye aksesuarlarıyla tanınan Clicks, “Communicator” adını verdiği yeni ürününü tanıttı. Şirket, bu cihazı ana akıllı telefona eşlik edecek bir “ikincil telefon” olarak konumlandırıyor ve odağı tamamen mesajlaşmaya koyuyor.

Clicks’e göre Communicator; SMS, DM ve Slack gibi uygulamalarda hızlı ve rahat yazım sunmak amacıyla fiziksel QWERTY klavye ile tasarlanıyor. 500 dolarlık fiyat etiketi ise şimdiden dikkat çekmiş durumda. Ancak fuarda çalışan bir prototip yerine yalnızca maket bir model sergilendiği için, cihazın gerçek kullanım deneyimini görmek için biraz daha zaman gerekecek.