onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Akıllı Telefonlarla Birlikte Yavaş Yavaş Hayatımızdan Çıkan Tuşlu Telefonlar Dönüyor

Akıllı Telefonlarla Birlikte Yavaş Yavaş Hayatımızdan Çıkan Tuşlu Telefonlar Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.01.2026 - 17:49

Bir dönemin vazgeçilmezi olan tuşlu telefonlar, dokunmatik ekranların yükselişiyle uzun süre sahneden çekilmişti. Ancak 2026, bu ezberi bozmaya aday görünüyor. CES 2026’da sergilenen modeller ve ardından gelen açıklamalar, yıllardır “tek parça cam ekran” tasarımına hapsolan bazı üreticilerin, fiziksel klavyeyi yeniden gündemine aldığını ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü markalar yeniden klavyeye dönüyor.

Ünlü markalar yeniden klavyeye dönüyor.

CES 2026’da klavye aksesuarlarıyla tanınan Clicks, “Communicator” adını verdiği yeni ürününü tanıttı. Şirket, bu cihazı ana akıllı telefona eşlik edecek bir “ikincil telefon” olarak konumlandırıyor ve odağı tamamen mesajlaşmaya koyuyor.

Clicks’e göre Communicator; SMS, DM ve Slack gibi uygulamalarda hızlı ve rahat yazım sunmak amacıyla fiziksel QWERTY klavye ile tasarlanıyor. 500 dolarlık fiyat etiketi ise şimdiden dikkat çekmiş durumda. Ancak fuarda çalışan bir prototip yerine yalnızca maket bir model sergilendiği için, cihazın gerçek kullanım deneyimini görmek için biraz daha zaman gerekecek.

Klavyelerde BlackBerry hissiyatı dönüyor.

Klavyelerde BlackBerry hissiyatı dönüyor.

Clicks’in bu çıkışıyla aynı dönemde, sıra dışı Android telefonlarıyla bilinen Unihertz de fiziksel klavyeli yeni bir model üzerinde çalıştığının sinyallerini verdi. “Titan 2 Elite” adıyla anılan cihazın, BlackBerry Passport esintili tasarımıyla hatırlanan Titan serisinin devamı olacağı konuşuluyor.

Sızan bilgilere göre Titan 2 Elite, özellikle klavye deneyiminde daha güçlü bir “BlackBerry hissi” sunmayı hedefliyor. Clicks’in Communicator modeli bağımsız tuşlara odaklanırken, Unihertz’in yeni cihazının daha klasik ve bütüncül bir BlackBerry tarzı klavye düzeniyle gelmesi bekleniyor.

İki cihaz arasında benzerlikler dikkat çekti.

İki cihaz arasında benzerlikler dikkat çekti.

Henüz boyutlar ve teknik özellikler açıklanmış değil ancak iki cihaz arasında dikkat çekici paralellikler göze çarpıyor. Paylaşılan görseller üzerinden yapılan ilk değerlendirmeler, ekran köşelerinin yuvarlatma oranı ve sol üstte yer alan delikli kamera konumunun neredeyse birebir olduğunu gösteriyor. Bu benzerlikler, her iki modelin de aynı temel donanım altyapısını kullanıp, farklı markalar ve farklı klavye yaklaşımlarıyla piyasaya sürülebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın