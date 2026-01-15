onedio
Tesla Kullanıcıları Artık Otonom Sürüş İçin Abonelik Ücreti Ödemek Zorunda

Hakan Karakoca
15.01.2026 - 17:26

Elektrikli otomobil devi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin “Full Self-Driving” (FSD) adlı tam otonom sürüş yazılımında önemli bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre FSD paketi, 14 Şubat’tan itibaren yalnızca aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulacak.

Bugüne kadar ABD’de Tesla sahipleri, bu yazılımı 8 bin dolarlık tek seferlik bir ödeme yaparak satın alabiliyordu. Yeni modelle birlikte FSD, kalıcı satın alma seçeneği olmadan, abonelik esasına dayalı olarak erişilebilir olacak.

Kaynak - Reuters

Araçlardaki FSD özelliği tam olarak ne katkı sağlıyor?

FSD, Tesla’nın sürücülere gelişmiş sürüş destekleri sunan yazılım paketi olarak öne çıkıyor. Bu sistem aktifken araç; hızlanma, frenleme ve şerit içinde kalma gibi temel sürüş görevlerini otomatik olarak yerine getirebiliyor. Tesla, şehir içi kullanımda şerit değiştirme, kavşaklarda ilerleme ve trafik ışıklarına uyum gibi ek yeteneklerle FSD’yi standart Autopilot’un bir adım üzerine konumlandırıyor.

Buna karşın FSD, tamamen sürücüsüz bir otonom sürüş sistemi değil. Yazılım, sürücünün yolu sürekli takip etmesini ve gerektiğinde direksiyona müdahale etmesini şart koşan “gözetimli sürüş” kategorisinde yer alıyor.

Şirket bu nedenle, yolcu araçlarında sunulan sürümün adına “Supervised (Gözetimli)” ifadesini ekledi. Öte yandan Tesla, fabrikalar ile teslimat alanları arasında araç taşıma gibi sınırlı operasyonlarda FSD’nin gözetimsiz çalışan farklı bir versiyonunu da kullanıyor.

Otopilottan farkı ne bu sistemin?

Tesla’nın mevcut Autopilot sistemi, aracın hızını ayarlama, frenleme ve şerit içinde kalma gibi temel sürüş görevlerini otomatik olarak yerine getirebiliyor.

Full Self-Driving (FSD) paketi ise bu yeteneklerin ötesine geçerek, şerit değiştirme ve şehir içi trafikte ışıklar ile levhalara uyum sağlama gibi daha gelişmiş işlevler sunuyor.

Musk, bu özelliği sadece aylık abonelik ücreti verenlere kullandırtacak.

Bugüne kadar ABD’de Tesla kullanıcıları FSD yazılımını 8 bin dolarlık tek seferlik ödeme ile kalıcı olarak satın alabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu seçenek tamamen kaldırılıyor ve FSD’ye yalnızca abonelik modeli üzerinden erişilebilecek.

FSD paketi, 14 Şubat’tan sonra sadece aylık abonelik kapsamında sunulacak. Reuters’ın aktardığına göre sistem için daha önce aylık 99 dolarlık bir abonelik alternatifi de bulunuyordu. Elon Musk’ın duyurusuyla birlikte, tek seferlik satın alma dönemi resmen sona ermiş olacak.

