Tesla Kullanıcıları Artık Otonom Sürüş İçin Abonelik Ücreti Ödemek Zorunda
Elektrikli otomobil devi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin “Full Self-Driving” (FSD) adlı tam otonom sürüş yazılımında önemli bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Buna göre FSD paketi, 14 Şubat’tan itibaren yalnızca aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulacak.
Bugüne kadar ABD’de Tesla sahipleri, bu yazılımı 8 bin dolarlık tek seferlik bir ödeme yaparak satın alabiliyordu. Yeni modelle birlikte FSD, kalıcı satın alma seçeneği olmadan, abonelik esasına dayalı olarak erişilebilir olacak.
Araçlardaki FSD özelliği tam olarak ne katkı sağlıyor?
Otopilottan farkı ne bu sistemin?
Musk, bu özelliği sadece aylık abonelik ücreti verenlere kullandırtacak.
