Tesla Kullanıcıları Artık Otonom Sürüş İçin Abonelik Ücreti Ödemek Zorunda

FSD, Tesla’nın sürücülere gelişmiş sürüş destekleri sunan yazılım paketi olarak öne çıkıyor. Bu sistem aktifken araç; hızlanma, frenleme ve şerit içinde kalma gibi temel sürüş görevlerini otomatik olarak yerine getirebiliyor. Tesla, şehir içi kullanımda şerit değiştirme, kavşaklarda ilerleme ve trafik ışıklarına uyum gibi ek yeteneklerle FSD’yi standart Autopilot’un bir adım üzerine konumlandırıyor.

Buna karşın FSD, tamamen sürücüsüz bir otonom sürüş sistemi değil. Yazılım, sürücünün yolu sürekli takip etmesini ve gerektiğinde direksiyona müdahale etmesini şart koşan “gözetimli sürüş” kategorisinde yer alıyor.

Şirket bu nedenle, yolcu araçlarında sunulan sürümün adına “Supervised (Gözetimli)” ifadesini ekledi. Öte yandan Tesla, fabrikalar ile teslimat alanları arasında araç taşıma gibi sınırlı operasyonlarda FSD’nin gözetimsiz çalışan farklı bir versiyonunu da kullanıyor.