Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Emre Kartal ve Hulusi Belgü'nün Cezası Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.01.2026 - 18:30

Trendyol Süper Lig’de geçen sezon 37’nci haftada oynanan GalatasarayFenerbahçe derbisi, maç sonu yaşanan olaylarla gündeme gelmişti. Fenerbahçe cephesi, 1-0’lık galibiyetin ardından teknik ekip, yöneticiler ve futbolcularla birlikte sahaya inerek sevinç yaşadı. Bu sırada Galatasaraylı görevlilerin müdahalesiyle tansiyon yükseldi ve iki taraf arasında arbede çıktı.

Yaşananların ardından Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran, kulüp adına hareket ettiğini belirterek, kendisini darbedip yaraladıkları iddiasıyla beş kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme kararını açıkladı.

Mahkemede "fotoğraf çekme" gerilimi yaşandı.

Mahkemede "fotoğraf çekme" gerilimi yaşandı.

İstanbul 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada, “bahis” suçlamasıyla tutuklu bulunan sanık Yandaş SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Duruşmaya Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran ile taraf avukatları da katıldı.

Sanık Yandaş’ın avukatı Mert Öcel, Galatasaray yöneticisi Timur Kuban’ın duruşma salonunda fotoğraf çektiğini öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme hakimi, Kuban’ın telefonuna el konulmasına karar vererek kendisini salondan çıkardı. Ayrıca Kuban hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Mahkemede söz alan Çelikkıran, şikayetinden vazgeçmediğini ifade ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Yandaş ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkemeden hapis cezası çıktı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mahkemeden hapis cezası çıktı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mahkeme, yargılama sonunda beş sanığı “haksız tahrik altında, iştirak halinde kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına mahkûm etti. Verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

Kararda, Oosterwolde ve Yandaş dışında ceza alan diğer sanıklar ise şu isimler oldu:

  • Hulusi Belgü (Eski Fenerbahçe yöneticisi)

  • Emre Kartal (Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu)

  • Ertuğrul Karanlık (Doktor)

