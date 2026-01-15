Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Emre Kartal ve Hulusi Belgü'nün Cezası Belli Oldu

İstanbul 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada, “bahis” suçlamasıyla tutuklu bulunan sanık Yandaş SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Duruşmaya Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran ile taraf avukatları da katıldı.

Sanık Yandaş’ın avukatı Mert Öcel, Galatasaray yöneticisi Timur Kuban’ın duruşma salonunda fotoğraf çektiğini öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme hakimi, Kuban’ın telefonuna el konulmasına karar vererek kendisini salondan çıkardı. Ayrıca Kuban hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Mahkemede söz alan Çelikkıran, şikayetinden vazgeçmediğini ifade ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Yandaş ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.