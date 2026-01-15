Nobel Barış Ödülünü Kazanan Maria Corina Machado, Ödülünü Kendi İsteğiyle Trump'a Verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile Beyaz Saray’da buluştu. Machado, görüşmede “Venezuela halkının demokratik haklarını koruma mücadelesi nedeniyle” Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü ve bu ödülü Trump’a takdim ettiğini açıkladı.
Trump, Venezuela'da başkanlığı ona vermeyeceğini söylemişti.
Daha sonra Machado, Trump'a ödülü vereceğini açıklamıştı.
Komite ödülün devredilemeyeceğini açıklamıştı.
