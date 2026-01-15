onedio
Nobel Barış Ödülünü Kazanan Maria Corina Machado, Ödülünü Kendi İsteğiyle Trump'a Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
16.01.2026

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile Beyaz Saray’da buluştu. Machado, görüşmede “Venezuela halkının demokratik haklarını koruma mücadelesi nedeniyle” Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü ve bu ödülü Trump’a takdim ettiğini açıkladı.

Trump, Venezuela'da başkanlığı ona vermeyeceğini söylemişti.

Trump, Machado'yu Maduro sonrası desteklemeyeceğini söylemiş; bunun gerekçesi olarak da ülkesinde yeterince saygın görülmemesini öne sürmüştü. 

Kulislerdeki dedikodular ise Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesi olduğu iddia edilmişti. Machado da bu gelişmelerin ardından ödülü Trump'a vermek için çaba sarf etmişti.

Daha sonra Machado, Trump'a ödülü vereceğini açıklamıştı.

Machado, 5 Ocak’ta Fox News’e verdiği röportajda, Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump ile paylaşmayı istediğini ve Venezuela’ya yapılacak olası bir müdahalede Trump’a şahsen teşekkür etmek istediğini açıklamıştı.

Trump ise Machado’nın ödülü kendisine vermek istediğini duyduğunu belirterek, bunun kendisi için “büyük bir onur” olacağını söylemişti.

Komite ödülün devredilemeyeceğini açıklamıştı.

Norveç Nobel Komitesi, Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a devretme talebini reddetti. Komite, Nobel Vakfı tüzüğüne atıfta bulunarak, “Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra ne iptal edilebilir, ne paylaştırılabilir, ne de başkasına devredilebilir. Karar kesindir ve kalıcıdır” açıklamasını yaptı.

Machado'nun bu adımından sonra Trump'ın Venezuela kararının ne yönde şekilleneceği merak ediliyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
