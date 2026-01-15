Nobel Barış Ödülünü Kazanan Maria Corina Machado, Ödülünü Kendi İsteğiyle Trump'a Verdi

Norveç Nobel Komitesi, Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a devretme talebini reddetti. Komite, Nobel Vakfı tüzüğüne atıfta bulunarak, “Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra ne iptal edilebilir, ne paylaştırılabilir, ne de başkasına devredilebilir. Karar kesindir ve kalıcıdır” açıklamasını yaptı.

Machado'nun bu adımından sonra Trump'ın Venezuela kararının ne yönde şekilleneceği merak ediliyor.