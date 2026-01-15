Trump'ı Protesto Ettiği İçin Kovulan İşçi Bir Günde Servet Kazandı
Ford çalışanı TJ Sabula, Donald Trump’ın Michigan ziyareti sırasında başkana yönelik protestosunun ardından işten çıkarıldı. Sabula’ya destek için başlatılan GoFundMe kampanyası 24 saat içinde 800 bin doları aşarken, olay ifade özgürlüğü ve işçi hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Trump kendisini protesto eden işçiye küfretmişti.
Kovulan işçi için bağış kampanyası başlatıldı.
