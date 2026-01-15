onedio
Trump'ı Protesto Ettiği İçin Kovulan İşçi Bir Günde Servet Kazandı

Hakan Karakoca
15.01.2026 - 19:38

Ford çalışanı TJ Sabula, Donald Trump’ın Michigan ziyareti sırasında başkana yönelik protestosunun ardından işten çıkarıldı. Sabula’ya destek için başlatılan GoFundMe kampanyası 24 saat içinde 800 bin doları aşarken, olay ifade özgürlüğü ve işçi hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Trump kendisini protesto eden işçiye küfretmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün bir Ford fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında gergin anlar yaşandı. Trump’a yönelik “Epstein” göndermesi yapan bir işçi, başkanın uygunsuz el hareketiyle karşılık vermesi ve küfür etmesiyle gündeme geldi. TMZ’nin aktardığına göre söz konusu çalışan, Trump fabrikanın içinde ilerlerken yüksek sesle “pedophile protector” (pedofil koruyucusu) diye bağırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Steven Cheung ise Reuters’a yaptığı açıklamada olayı savunarak, “Tam anlamıyla bir öfke patlaması yaşayan, kontrolsüz şekilde küfür eden bir deli vardı. Başkan da buna net ve yerinde bir karşılık verdi” ifadelerini kullandı.

Kovulan işçi için bağış kampanyası başlatıldı.

Tepkisinin ardından Ford tarafından işten çıkarılan TJ Sabula, olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasıyla kısa sürede büyük bir destekle karşılaştı. Sabula adına GoFundMe üzerinden başlatılan bağış kampanyasında 24 saat içinde 800 bin doların üzerinde bağış toplandı.

