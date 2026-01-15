Trump'ı Protesto Ettiği İçin Kovulan İşçi Bir Günde Servet Kazandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün bir Ford fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında gergin anlar yaşandı. Trump’a yönelik “Epstein” göndermesi yapan bir işçi, başkanın uygunsuz el hareketiyle karşılık vermesi ve küfür etmesiyle gündeme geldi. TMZ’nin aktardığına göre söz konusu çalışan, Trump fabrikanın içinde ilerlerken yüksek sesle “pedophile protector” (pedofil koruyucusu) diye bağırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Steven Cheung ise Reuters’a yaptığı açıklamada olayı savunarak, “Tam anlamıyla bir öfke patlaması yaşayan, kontrolsüz şekilde küfür eden bir deli vardı. Başkan da buna net ve yerinde bir karşılık verdi” ifadelerini kullandı.