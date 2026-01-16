Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Sert Uyarı Geldi: "Enkaz Göreceğiz"
Küresel ve yurt içi piyasalar yakından izleniyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle fiziki altın değer kazanırken yatırımcısına kazanç sağlıyor. Öte yandan altın sertifikası düşüş kaydetti. Piyasadaki dalgalanmaları Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yorumladı.
Altın S1 ve fiziki altın arasındaki anormal uçurumu tekrar hatırlatan Memiş, farkın kapandığını söyledi.
İslam Memiş altındaki süreci "düşüş" değil "normalleşme" olarak değerlendirdi.
Gümüş konusunda da İslam Memiş'ten "enkaz göreceğiz" uyarısı geldi.
İslam Memiş, "2026 gümüşün yılı olmayacak" dedi.
