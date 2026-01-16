Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Sert Uyarı Geldi: "Enkaz Göreceğiz"

Altının genel olarak yüksek fiyatlardan işlem gördüğünü belirten Memiş, buradaki taban fiyatların tekrar geri gelme ihtimali veya normalleşme sürecine işaret ettiğini söyledi. Memiş, süreci şöyle özetledi:

'Ben buna düşüş demiyorum. Düşüş başka bir şey, normalleşme başka bir şeydir. Serbest piyasanın altında daha ucuz rakamlar görseydik düşüş olurdu. Ancak serbest piyasa ile entegre bir fiyatlama varsa bu normalleşmedir. Yani S1 tarafı değer kaybetmiyor, normalleşiyor. Anormal bir süreç vardı, şimdi normalleşen bir sürece evriliyor.'

Gram Altın bazında değerlendirmede bulunan uzman isim, 'Gram altın TL fiyatı ons altından olumsuz etkilendi ve 6480 lira seviyesinde. Kısa vadede 6500 lira destek olarak takip ediliyor' dedi.