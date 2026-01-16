onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Sert Uyarı Geldi: "Enkaz Göreceğiz"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Sert Uyarı Geldi: "Enkaz Göreceğiz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 17:02

Küresel ve yurt içi piyasalar yakından izleniyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle fiziki altın değer kazanırken yatırımcısına kazanç sağlıyor. Öte yandan altın sertifikası düşüş kaydetti. Piyasadaki dalgalanmaları Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yorumladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın S1 ve fiziki altın arasındaki anormal uçurumu tekrar hatırlatan Memiş, farkın kapandığını söyledi.

Altın S1 ve fiziki altın arasındaki anormal uçurumu tekrar hatırlatan Memiş, farkın kapandığını söyledi.

Memiş, Altın S1 ile fiziki altın arasındaki uçurumun aylar önce fark edildiğini hatırlattı. Altın S1 yatırımcılarının “daha çok yükselecek” beklentisiyle satış yapmadığını belirten Memiş, şunları söyledi:

'Piyasalarda anormal bir fiyatlama vardı. Geçen ay videolarımda da söyledim: S1’den çıkış yapıp aynı parayla serbest piyasadan gram altın aldığınızda, yüzde 100’lük farkı cebinize koymuş oluyorsunuz ve altını fiziksel olarak almış oluyorsunuz. Şu anda bu farklar iyice kapanmış durumda; yüzde 100’den yüzde 85’e, yüzde 65’e, yüzde 24’e geriledi. Fark tamamen kapanmadan buradaki değer artışlarından bahsedemeyiz.'

İslam Memiş altındaki süreci "düşüş" değil "normalleşme" olarak değerlendirdi.

İslam Memiş altındaki süreci "düşüş" değil "normalleşme" olarak değerlendirdi.

Altının genel olarak yüksek fiyatlardan işlem gördüğünü belirten Memiş, buradaki taban fiyatların tekrar geri gelme ihtimali veya normalleşme sürecine işaret ettiğini söyledi. Memiş, süreci şöyle özetledi:

'Ben buna düşüş demiyorum. Düşüş başka bir şey, normalleşme başka bir şeydir. Serbest piyasanın altında daha ucuz rakamlar görseydik düşüş olurdu. Ancak serbest piyasa ile entegre bir fiyatlama varsa bu normalleşmedir. Yani S1 tarafı değer kaybetmiyor, normalleşiyor. Anormal bir süreç vardı, şimdi normalleşen bir sürece evriliyor.'

Gram Altın bazında değerlendirmede bulunan uzman isim, 'Gram altın TL fiyatı ons altından olumsuz etkilendi ve 6480 lira seviyesinde. Kısa vadede 6500 lira destek olarak takip ediliyor' dedi.

Gümüş konusunda da İslam Memiş'ten "enkaz göreceğiz" uyarısı geldi.

Gümüş konusunda da İslam Memiş'ten "enkaz göreceğiz" uyarısı geldi.

Gümüş piyasasındaki risklere dikkat çeken Memiş, yatırımcıları uyardı:

'Son bir aydır manipülasyon ve spekülasyon fiyatlaması var. Yatırımcıların canını yakabilecek bir süreç yaşanıyor. Lütfen gümüşten uzak durun uyarılarımı her videoda yapıyorum. Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir. Şu anda ons gümüş 88 dolar seviyesinde. Dün 94 dolara kadar yükselip sert satış yedi. 80 dolar aşağı kırıldıkça ciddi bir enkaz göreceğiz ve birçok kişi mağdur olacak'

İslam Memiş, "2026 gümüşün yılı olmayacak" dedi.

İslam Memiş, "2026 gümüşün yılı olmayacak" dedi.

Memiş, gram gümüş fiyatına ilişkin olarak da uyarılarda bulundu:

'Gram gümüş 123 lira seviyesinde. 130 liraya kadar yükselmişti. Sert geri çekilme var ve devamı da gelecek. Umarım maliyet yapılmamıştır çünkü ciddi mağduriyetler yaşanabilir. Bu yıl gümüşün yılı değil'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın