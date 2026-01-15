Tarihi Şehir Merkezinde Hız Sınırı 30 Kilometreye Düşürüldü

İtalya’nın başkenti Roma’da şehir merkezinde hız sınırı uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Roma Belediyesi’nin duyurusuna göre, sınırlı trafik bölgesi (ZTL) ile birlikte kent genelinde yaklaşık 1000 cadde ve sokakta sürücüler için azami hız 30 kilometre olarak belirlendi. Yol güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında, trafik denetimlerinden sorumlu yerel polis ekiplerinin de bu bölgelerdeki kontrolleri sıklaştırıldı.