Tarihi Şehir Merkezinde Hız Sınırı 30 Kilometreye Düşürüldü

Hakan Karakoca
15.01.2026 - 23:59

İtalya’da Bologna’dan sonra bu kez başkent Roma’da şehir merkezindeki hız sınırı düşürüldü. Yeni düzenlemeyle sürücüler için azami hız 30 kilometre olarak belirlendi. Uygulamanın hız tespit kameralarıyla denetleneceği açıklanırken, kent genelinde 175 yeni yükseltilmiş yaya geçidinin de hayata geçirileceği duyuruldu.

Hız sınırı "Sınırlı trafik bölgesi" ilan edilen cadde ve sokaklarda uygulanmaya başladı.

İtalya’nın başkenti Roma’da şehir merkezinde hız sınırı uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Roma Belediyesi’nin duyurusuna göre, sınırlı trafik bölgesi (ZTL) ile birlikte kent genelinde yaklaşık 1000 cadde ve sokakta sürücüler için azami hız 30 kilometre olarak belirlendi. Yol güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında, trafik denetimlerinden sorumlu yerel polis ekiplerinin de bu bölgelerdeki kontrolleri sıklaştırıldı.

Trafik kazalarını azaltmak için bu yönteme başvuruldu.

Roma Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Encümen Üyesi Eugenio Patanè, yaptığı açıklamada, trafik kazalarını ve yol kullanıcılarının yaşadığı mağduriyetleri azaltma sorumlulukları gereği uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi. Patanè, denetimlerin şehrin ana caddelerinden Kristof Kolomb Caddesi’ne yerleştirilecek yeni hız ölçen kameralarla yapılacağını ve kent genelinde 175 yeni yükseltilmiş yaya geçidinin inşa edileceğini açıkladı. Benzer şekilde, kuzeydeki Bologna kenti de merkezi hükümetin karşı çıkmasına rağmen iki yıl önce aynı hız sınırını uygulamaya başlamıştı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
