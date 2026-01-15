Tarihi Şehir Merkezinde Hız Sınırı 30 Kilometreye Düşürüldü
İtalya’da Bologna’dan sonra bu kez başkent Roma’da şehir merkezindeki hız sınırı düşürüldü. Yeni düzenlemeyle sürücüler için azami hız 30 kilometre olarak belirlendi. Uygulamanın hız tespit kameralarıyla denetleneceği açıklanırken, kent genelinde 175 yeni yükseltilmiş yaya geçidinin de hayata geçirileceği duyuruldu.
Hız sınırı "Sınırlı trafik bölgesi" ilan edilen cadde ve sokaklarda uygulanmaya başladı.
Trafik kazalarını azaltmak için bu yönteme başvuruldu.
