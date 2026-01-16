Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Canlı Yayında Rahatsızlandı

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda havacılık altyapısını güçlendiren önemli projeler tamamlandı. Yapımı biten 3. pist ile yeni hava trafik kontrol kulesi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek. Açılış öncesinde projelerle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’deki canlı yayın sırasında kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Yayın esnasında kendini iyi hissetmediğini söyleyen Uraloğlu, yayına ara verilmesini isteyerek oturma ihtiyacı olduğunu ifade etti.