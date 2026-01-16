onedio
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Canlı Yayında Rahatsızlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 18:54

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda havacılık altyapısını güçlendiren önemli projeler tamamlandı. Yapımı biten 3. pist ile yeni hava trafik kontrol kulesi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek. Açılış öncesinde projelerle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’deki canlı yayın sırasında kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Yayın esnasında kendini iyi hissetmediğini söyleyen Uraloğlu, yayına ara verilmesini isteyerek oturma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, canlı yayına devam edemedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapımı tamamlanan 3. pist ve yeni hava trafik kontrol kulesi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak. Açılış öncesi TGRT Haber canlı yayınına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yayın sırasında kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı ve yayına ara verilmesini istedi.

Tansiyonu düşmüş.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun canlı yayın sırasında tansiyonunun düştüğünü aktardı. Doğan, ekibinden aldığı bilgiyi şu sözlerle paylaştı:

'Bakan Uraloğlu’nun durumunu ekibine sordum. Bakan bey’in tansiyonu düşmüş. Sağlık durumu gayet iyi. Birazdan canlı yayına çıkacakmış. Geçmiş olsun.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
1
0
0
