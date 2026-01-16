Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Canlı Yayında Rahatsızlandı
Ankara Esenboğa Havalimanı’nda havacılık altyapısını güçlendiren önemli projeler tamamlandı. Yapımı biten 3. pist ile yeni hava trafik kontrol kulesi, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek. Açılış öncesinde projelerle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber’deki canlı yayın sırasında kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı. Yayın esnasında kendini iyi hissetmediğini söyleyen Uraloğlu, yayına ara verilmesini isteyerek oturma ihtiyacı olduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uraloğlu, canlı yayına devam edemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tansiyonu düşmüş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın