Eliyle Domuz Yakalayan Vatandaşa 15 Bin TL Ceza Kesildi

Cezaya itiraz edeceğini belirten Şenel Yılmaz, olayın yanlış yorumlandığını savundu. Yılmaz, Erfelek’e giderken yolda domuz sürüsüyle karşılaştığını, yavrudan biraz büyük bir domuzu kısa süreliğine yakalayıp yola çıkardığını, ısırma riski nedeniyle yanından uzaklaştırdıktan sonra sürünün gittiği yöne doğru bıraktığını söyledi. Silah, bıçak ya da avlanma amacı olmadığını vurgulayan Yılmaz, buna rağmen kendisine yaklaşık 14 bin 900 lira ceza kesildiğini belirterek karara itiraz edeceğini açıkladı.

Yetkililer ise yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu hatırlatarak, bu tür müdahalelerin hem hayvanlar hem de insanlar açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.