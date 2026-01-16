Eliyle Domuz Yakalayan Vatandaşa 15 Bin TL Ceza Kesildi
Sinop’un Erfelek ilçesinde yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı anlarla gündeme gelen 41 yaşındaki Şenel Yılmaz’a, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası uygulandı. Yılmaz ise cezayı kabul etmediğini ve karara itiraz edeceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada yayılan görüntüler yetkililerin de dikkatinden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın