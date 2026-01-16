onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eliyle Domuz Yakalayan Vatandaşa 15 Bin TL Ceza Kesildi

Eliyle Domuz Yakalayan Vatandaşa 15 Bin TL Ceza Kesildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 18:43

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı anlarla gündeme gelen 41 yaşındaki Şenel Yılmaz’a, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası uygulandı. Yılmaz ise cezayı kabul etmediğini ve karara itiraz edeceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada yayılan görüntüler yetkililerin de dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler yetkililerin de dikkatinden kaçmadı.

Olay, Erfelek yönünde seyir halinde olan Şenel Yılmaz’ın yolda bir yaban domuzu sürüsüyle karşılaşmasıyla başladı. Aracından inen Yılmaz, sürüden ayrılan yavru domuzu kısa süreli bir kovalamacanın ardından eliyle yakaladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle Yılmaz’a 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi.

"Yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı"

"Yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı"

Cezaya itiraz edeceğini belirten Şenel Yılmaz, olayın yanlış yorumlandığını savundu. Yılmaz, Erfelek’e giderken yolda domuz sürüsüyle karşılaştığını, yavrudan biraz büyük bir domuzu kısa süreliğine yakalayıp yola çıkardığını, ısırma riski nedeniyle yanından uzaklaştırdıktan sonra sürünün gittiği yöne doğru bıraktığını söyledi. Silah, bıçak ya da avlanma amacı olmadığını vurgulayan Yılmaz, buna rağmen kendisine yaklaşık 14 bin 900 lira ceza kesildiğini belirterek karara itiraz edeceğini açıkladı.

Yetkililer ise yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu hatırlatarak, bu tür müdahalelerin hem hayvanlar hem de insanlar açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın