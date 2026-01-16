onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Valilikten İstanbullulara Yeni Kar Uyarısı: Kar Hafta Sonu Geri Dönüyor

Valilikten İstanbullulara Yeni Kar Uyarısı: Kar Hafta Sonu Geri Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.01.2026 - 22:31

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurarak, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafta sonu İstanbul yine buz kesecek.

Hafta sonu İstanbul yine buz kesecek.

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genel olarak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği bildirildi. Günün en düşük sıcaklığının 3, en yüksek sıcaklığının ise 6 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü için de benzer bir tabloya dikkat çekilen açıklamada, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, kent genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde ise yağışın kara dönüşebileceği ifade edildi. Pazar günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması öngörülüyor.

Valilikten tedbir çağrısı geldi.

Valilikten tedbir çağrısı geldi.

Açıklamada, kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise hafta sonundan itibaren düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Valilik, rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesinin öngörüldüğünü belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın