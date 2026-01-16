Valilikten İstanbullulara Yeni Kar Uyarısı: Kar Hafta Sonu Geri Dönüyor

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genel olarak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği bildirildi. Günün en düşük sıcaklığının 3, en yüksek sıcaklığının ise 6 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü için de benzer bir tabloya dikkat çekilen açıklamada, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, kent genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde ise yağışın kara dönüşebileceği ifade edildi. Pazar günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması öngörülüyor.