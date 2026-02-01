Panathinaikos Deplasmanda Aris'e Kaybetti, Çılgın Başkan Yayın Açıp Ataman'a Kızdı

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'u çılgın demeçleri ve hareketleriyle biliyoruz. Yunanistan basketbolundaki namından sonra Euroleague'de de kendini gösteren Giannakopoulos'un Ergin Ataman'la iyi ilişkisi dikkat çekiyordu. Ataman'ın başarılı grafiğinin de bunda etkisi olduğu bir gerçek ancak Aris mağlubiyeti sonrası bu ilişki bozulmak üzere.

Giannakopoulos, Aris mağlubiyeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü ve hedefinde Ataman da vardı.