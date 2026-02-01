Panathinaikos Deplasmanda Aris'e Kaybetti, Çılgın Başkan Yayın Açıp Ataman'a Kızdı
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'u çılgın demeçleri ve hareketleriyle biliyoruz. Yunanistan basketbolundaki namından sonra Euroleague'de de kendini gösteren Giannakopoulos'un Ergin Ataman'la iyi ilişkisi dikkat çekiyordu. Ataman'ın başarılı grafiğinin de bunda etkisi olduğu bir gerçek ancak Aris mağlubiyeti sonrası bu ilişki bozulmak üzere.
Giannakopoulos, Aris mağlubiyeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü ve hedefinde Ataman da vardı.
Yunanistan Ligi'nde PAO'ya Aris darbesi...
Ataman itiraz için sahaya girdi ve oyundan atıldı.
Maçtan sonra Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos da sosyal medyadan sert ifadeler kullandı.
Başkanın videosu kısa sürede sosyal medyada da çok konuşuldu:
