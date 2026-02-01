onedio
Panathinaikos Deplasmanda Aris'e Kaybetti, Çılgın Başkan Yayın Açıp Ataman'a Kızdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 21:40

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'u çılgın demeçleri ve hareketleriyle biliyoruz. Yunanistan basketbolundaki namından sonra Euroleague'de de kendini gösteren Giannakopoulos'un Ergin Ataman'la iyi ilişkisi dikkat çekiyordu. Ataman'ın başarılı grafiğinin de bunda etkisi olduğu bir gerçek ancak Aris mağlubiyeti sonrası bu ilişki bozulmak üzere. 

Giannakopoulos, Aris mağlubiyeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü ve hedefinde  Ataman da vardı.

Yunanistan Ligi'nde PAO'ya Aris darbesi...

Ligde Olympiakos 16'da 16 ile yoluna devam ederken Panathinaikos deplasmanda Aris'e kaybederek ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Gergin geçen ve Ataman'ın oyundan atıldığı maçta Aris'in 102-97 üstünlüğü vardı.

Ataman itiraz için sahaya girdi ve oyundan atıldı.

Maçtan sonra Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos da sosyal medyadan sert ifadeler kullandı.

Giannakopoulos, Instagram'da açtığı yayında 'Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos. Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde ki eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte.' ifadelerini kullandı.

Başkanın videosu kısa sürede sosyal medyada da çok konuşuldu:

