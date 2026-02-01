Tayfun Korkut'un Oğlu Efe Korkut, Bask Kulübü Athletic Bilbao'ya İmza Attı

Ahletic Bilbao, kulüp kültürü olarak dünyada özel bir yerde. Bu kulüpte oynayacak oyuncular ya Bask kökenlere sahip olmalı ya da Bask bölgesindeki kültürle bir şekilde ilişkilenmeli.

Bu sebeple son yıllarda Inaki Williams gibi Ganalı bir isim ya da Kenan Kodro gibi Kosovalı bir isim kendisine bu kulüpte yer bulabiliyor. Hatta Fransa milli takım forması giymiş Lizarazu da doğduğu yer Fransa içindeki Bask bölgesi içinde kaldığı için forma giyebilmişti.

Şimdi ise Athletic Bilbao bir Türk'e benzer sebeplerle forma giydirmeye hazırlanıyor.