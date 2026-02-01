onedio
Tayfun Korkut'un Oğlu Efe Korkut, Bask Kulübü Athletic Bilbao'ya İmza Attı

Tayfun Korkut'un Oğlu Efe Korkut, Bask Kulübü Athletic Bilbao'ya İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 18:54

Ahletic Bilbao, kulüp kültürü olarak dünyada özel bir yerde. Bu kulüpte oynayacak oyuncular ya Bask kökenlere sahip olmalı ya da Bask bölgesindeki kültürle bir şekilde ilişkilenmeli. 

Bu sebeple son yıllarda Inaki Williams gibi Ganalı bir isim ya da Kenan Kodro gibi Kosovalı bir isim kendisine bu kulüpte yer bulabiliyor. Hatta Fransa milli takım forması giymiş Lizarazu da doğduğu yer Fransa içindeki Bask bölgesi içinde kaldığı için forma giyebilmişti. 

Şimdi ise Athletic Bilbao bir Türk'e benzer sebeplerle forma giydirmeye hazırlanıyor.

Athletic Bilbao kültürü yıllardır fire vermeden yoluna devam ediyor.

Athletic Bilbao, köklü kulüp kültürüyle İspanya futbolunda benzersiz bir yere sahip. Kulüp, yalnızca Bask bölgesinden yetişen ya da Bask kimliğiyle bağ kuran oyunculara forma şansı tanımasıyla tanınıyor. Bu anlayış doğrultusunda A takımda Unai Simón, Iñaki ve Nico Williams, Oihan Sancet, Dani Vivian ve Yeray Álvarez gibi Bask kökenli isimler yer alıyor. Athletic için saha içindeki başarı kadar, Bask kimliğini ve yerel aidiyeti korumak da kulüp felsefesinin temelini oluşturuyor.

Efe Korkut da bu tarihi dahil oluyor.

Eski milli futbolcu Tayfun Korkut ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyerek adından söz ettirse de Avrupa'da Real Sociedad ile önemli bir iz bıraktı. San Sebastian bölgesinin takımı Sociedad, Athletic Bilbao gibi bir Bask takımı. 

Annesi San Sebastianlı olan Efe de bu sebeplerle Athletic Bilbao'nun alabileceği oyuncular arasında bulunuyor. 

Athletic Bilbao'ya imza atan Efe, kulüp tarihindeki ilk Türk futbolcu olma unvanını da aldı.

Kulüpten resmi açıklama geldi:

'Athletic Club ve Stuttgart, Alman kulübünün ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Korkut'un transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, Athletic Bilbao'ya hemen katılacak ve 30 Haziran 2028'e kadar, iki sezon uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon iki tanesi UEFA Gençlik Ligi'nde olmak üzere 32 maçta 8 gol atarak, büyük bir başarı gösteren Efe Korkut, bu sezon ise Stuttgart II ile 16 maça çıktı ve as takımın hazırlık maçlarında da forma giydi.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
