onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Adı Galatasaray ile Anılan Lionel Messi İçin Flaş Bir Transfer İddiası Geldi

Adı Galatasaray ile Anılan Lionel Messi İçin Flaş Bir Transfer İddiası Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2026 - 23:40

Kariyerini ABD’de sürdüren Lionel Messi’nin, Newell’s Old Boys ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Tuttomercatoweb’in aktardığına göre kulübün yeni başkanı Ignacio Boero, Messi’nin altyapısından yetiştiği takıma kiralık olarak dönüşü konusunda mutabakat sağladı. 11 Haziran’da başlayacak 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla son kez sahne almayı hedefleyen 38 yaşındaki yıldızın, turnuva sonrasında ülkesine dönmesinin planlandığı ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Futbola adım attığı kulübe dönmeyi düşünüyor.

Futbola adım attığı kulübe dönmeyi düşünüyor.

Inter Miami ile Aralık 2028’e kadar kontratı bulunan Lionel Messi’nin, Ocak–Haziran 2027 döneminde kiralık olarak Newell’s Old Boys formasını giymesi gündemde. Haberde, yıldız futbolcunun Arjantin’e dönüşü önündeki en büyük engelin Rosario’daki güvenlik endişeleri olduğu, ancak eyalet valisinin devreye girmesiyle bu konuda güvence sağlandığı ifade edildi.

Inter Miami'de de gollerine devam etti.

Inter Miami'de de gollerine devam etti.

Avrupa kariyerinde Barcelona ve PSG formalarıyla sayısız rekora imza atan Lionel Messi, Inter Miami’de çıktığı 88 karşılaşmada 77 gol atıp 44 asist yaptı. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı’nda ise 196 maçta 115 gole ulaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın