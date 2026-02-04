Adı Galatasaray ile Anılan Lionel Messi İçin Flaş Bir Transfer İddiası Geldi

Inter Miami ile Aralık 2028’e kadar kontratı bulunan Lionel Messi’nin, Ocak–Haziran 2027 döneminde kiralık olarak Newell’s Old Boys formasını giymesi gündemde. Haberde, yıldız futbolcunun Arjantin’e dönüşü önündeki en büyük engelin Rosario’daki güvenlik endişeleri olduğu, ancak eyalet valisinin devreye girmesiyle bu konuda güvence sağlandığı ifade edildi.