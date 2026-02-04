Adı Galatasaray ile Anılan Lionel Messi İçin Flaş Bir Transfer İddiası Geldi
Kariyerini ABD’de sürdüren Lionel Messi’nin, Newell’s Old Boys ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Tuttomercatoweb’in aktardığına göre kulübün yeni başkanı Ignacio Boero, Messi’nin altyapısından yetiştiği takıma kiralık olarak dönüşü konusunda mutabakat sağladı. 11 Haziran’da başlayacak 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla son kez sahne almayı hedefleyen 38 yaşındaki yıldızın, turnuva sonrasında ülkesine dönmesinin planlandığı ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbola adım attığı kulübe dönmeyi düşünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Inter Miami'de de gollerine devam etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın