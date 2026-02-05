onedio
PFDK, Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın Cezasını Açıkladı

05.02.2026 - 20:30

Kocaelispor maçında yaptığı hareket sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Milan Skriniar için karar belli oldu. Skriniar'ın yanı sıra Beşiktaş'la ilk maçında kırmızı kart gören Kristjan Asllani'nin de cezası açıklandı.

2 maç ceza aldı.

PFDK'nın açıkladığı cezalarda Milan Skriniar'a 2 maç ceza verildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcuya ceza , rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle verildi. 

Bununla birlikte futbolcuya 80 bin TL de ceza verildi. 

Beşiktaş'la ilk maçında kırmızı kart gören Kristjan Asllani de iki maç ceza aldı.

