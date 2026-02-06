onedio
Ünlü Yağ Fabrikasını Ruslar Sattı Türk Holding Satın Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.02.2026 - 19:44

Türkiye’deki önde gelen Rus yatırımcılar arasında yer alan ve serveti 2,5 milyar doları bulan oligark Aleksandre Lutsenko, 65 yıllık geçmişe sahip, İzmir’de faaliyet gösteren ve Altınyağ Kombinaları olarak bilinen Yakamoz’u satma kararı aldı. İzmir’de üretim yapan Yakamoz Yağ, Bursalı Matlı Holding’in bünyesine geçti. Matlı Ailesi’nin yönettiği holding, son dört yılda Yörsan ve Keskinoğlu gibi markaları satın alarak dikkat çekmişti.

Kaynak - Patronlar Dünyası / Kerim Ülker

Defalarca el değiştirdi.

Türkiye’nin en eski yağ markalarından biri olan Altınyağ, yeniden satış sürecine girdi. Patronlar Dünyası yazarı Kerim Ülker’in aktardığına göre, 1961’de kurulan ve yıllar içinde birçok kez el değiştiren şirketin mevcut sahibi, markayı satma kararı aldı.

İzmir’in köklü sanayici aileleri Egeli, Özsoy, Tuntaş ve Başer ile Kutsallar ve Kaya ailelerinin ortaklığıyla kurulan Altınyağ, 2001 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu” listesine girmeyi başarmıştı. Ancak kısa süre sonra yaşanan mali sorunlar şirketin gidişatını tersine çevirdi. 2002’de Koçbank’ın 1 milyon 592 bin dolarlık kredi alacağı nedeniyle şirkete ihtiyati haciz uygulanırken, bu süreç Altınyağ’ın bir kez daha el değiştirmesiyle sonuçlandı.

Ruslar satın almıştı, onlar da sattı.

Altınyağ’ın en dikkat çeken el değiştirmelerinden biri 2017’de yaşandı. Şirket, Rusya’nın en varlıklı isimleri arasında yer alan Aleksandre Lutsenko tarafından 34 milyon dolara satın alındı ve bu süreçte markanın ismi Yakamoz Yağ olarak değiştirildi.

Yıllar sonra Lutsenko’nun sahibi olduğu Sodruzhestvo (Sadro) Grubu, eski Altınyağ olan Yakamoz Yağ’ı yeniden satışa çıkardı. Kerim Ülker’in aktardığına göre, 65 yıllık geçmişe sahip bu köklü Türk yağ markasının yeni sahibi de netleşti.

Matlı Holding tamamını satın aldı.

Altınyağ’ın tamamının devri konusunda anlaşmaya varan taraf, son dönemde gerçekleştirdiği büyük satın almalarla öne çıkan Matlı Holding oldu. Daha önce Yörsan ve Keskinoğlu gibi önemli markaları bünyesine katan Matlı Grubu, 65 yıllık geçmişe sahip Altınyağ’ın bugünkü unvanı olan Yakamoz Yağ’ın tamamını satın alarak gıda ve tarım alanındaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın