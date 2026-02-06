Ünlü Yağ Fabrikasını Ruslar Sattı Türk Holding Satın Aldı
Türkiye’deki önde gelen Rus yatırımcılar arasında yer alan ve serveti 2,5 milyar doları bulan oligark Aleksandre Lutsenko, 65 yıllık geçmişe sahip, İzmir’de faaliyet gösteren ve Altınyağ Kombinaları olarak bilinen Yakamoz’u satma kararı aldı. İzmir’de üretim yapan Yakamoz Yağ, Bursalı Matlı Holding’in bünyesine geçti. Matlı Ailesi’nin yönettiği holding, son dört yılda Yörsan ve Keskinoğlu gibi markaları satın alarak dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defalarca el değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruslar satın almıştı, onlar da sattı.
Matlı Holding tamamını satın aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın