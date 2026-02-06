Ünlü Yağ Fabrikasını Ruslar Sattı Türk Holding Satın Aldı

Türkiye’nin en eski yağ markalarından biri olan Altınyağ, yeniden satış sürecine girdi. Patronlar Dünyası yazarı Kerim Ülker’in aktardığına göre, 1961’de kurulan ve yıllar içinde birçok kez el değiştiren şirketin mevcut sahibi, markayı satma kararı aldı.

İzmir’in köklü sanayici aileleri Egeli, Özsoy, Tuntaş ve Başer ile Kutsallar ve Kaya ailelerinin ortaklığıyla kurulan Altınyağ, 2001 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu” listesine girmeyi başarmıştı. Ancak kısa süre sonra yaşanan mali sorunlar şirketin gidişatını tersine çevirdi. 2002’de Koçbank’ın 1 milyon 592 bin dolarlık kredi alacağı nedeniyle şirkete ihtiyati haciz uygulanırken, bu süreç Altınyağ’ın bir kez daha el değiştirmesiyle sonuçlandı.