İrlanda, Dünyada Bir İlke İmza Atıyor: Sanatçılara Maaş Bağlanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.02.2026 - 22:18

İrlanda hükümeti, ülkedeki sanatçılara çalışmalarını desteklemek amacıyla haftalık 325 euro ödeme yapmayı planlıyor. “Sanat için Temel Gelir” (BIA) adı verilen uygulamanın dünyada ilk örnek olduğu belirtiliyor.

Kültür Bakanı Patrick O'Donovan, programın İrlanda’yı sanatçı destek politikalarında küresel ölçekte öncü konuma taşıdığını ifade etti. Mayıs ayında başlayacak başvurular sonrası yaklaşık 2 bin sanatçı seçilecek ve üç yıl boyunca düzenli ödeme alacak.

Uygulama, 2022’de Covid-19 salgını döneminde kültür-sanat alanının toparlanmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan pilot projenin kalıcı hale getirilmesiyle hayata geçiriliyor.

Kaynak - BBC

Uygulama şu an pilot program halinde.

O'Donovan, pilot programa aktarılan her bir euronun karşılığını verdiğini, uygulamanın sanatçıların üretimlerine daha fazla zaman ayırmalarını ve yaşam standartlarını yükseltmelerini sağladığını dile getirdi.

Kalıcı hale getirilen projenin, seçilen sanatçılar için kariyerlerini sürdürebilmeleri ve sanat alanındaki faaliyetlerini devam ettirebilmeleri açısından “önemli bir dönüm noktası” olduğunu vurguladı.

Pilot uygulamanın, katılımcılar üzerindeki olumlu etkileri açıkça gösterdiğini belirten bakan, aynı zamanda sektörde yaygın olan gelir istikrarsızlığının sanatçılar için mesleği sürdürmeyi zorlaştırdığını ortaya koyduğunu ifade ederek başvuru çağrısında bulundu.

Sistem nasıl çalışacak?

İrlanda Kültür Bakanlığı, programa kabul edilecek 2 bin kişinin her adaya eşit fırsat tanınması amacıyla kura yöntemiyle belirleneceğini duyurdu. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı rehberin nisan ayında yayımlanacağı bildirildi.

Başvuru koşulları arasında, müracaat sırasında İrlanda’da ikamet etmek, profesyonel düzeyde yaratıcı üretim yapan bir sanatçı olmak ve çalışmalarını ağırlıklı olarak İrlanda merkezli sürdürmek yer alıyor.

Bakanlık, yoğun başvuru beklediklerini ve tüm uygun adaylara destek sağlanamayacağını belirtirken, 2026’da seçilemeyenlerin 2029’daki bir sonraki programa başvurabileceğini açıkladı.

