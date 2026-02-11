İrlanda, Dünyada Bir İlke İmza Atıyor: Sanatçılara Maaş Bağlanacak
İrlanda hükümeti, ülkedeki sanatçılara çalışmalarını desteklemek amacıyla haftalık 325 euro ödeme yapmayı planlıyor. “Sanat için Temel Gelir” (BIA) adı verilen uygulamanın dünyada ilk örnek olduğu belirtiliyor.
Kültür Bakanı Patrick O'Donovan, programın İrlanda’yı sanatçı destek politikalarında küresel ölçekte öncü konuma taşıdığını ifade etti. Mayıs ayında başlayacak başvurular sonrası yaklaşık 2 bin sanatçı seçilecek ve üç yıl boyunca düzenli ödeme alacak.
Uygulama, 2022’de Covid-19 salgını döneminde kültür-sanat alanının toparlanmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan pilot projenin kalıcı hale getirilmesiyle hayata geçiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uygulama şu an pilot program halinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sistem nasıl çalışacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın