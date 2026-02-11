İrlanda, Dünyada Bir İlke İmza Atıyor: Sanatçılara Maaş Bağlanacak

O'Donovan, pilot programa aktarılan her bir euronun karşılığını verdiğini, uygulamanın sanatçıların üretimlerine daha fazla zaman ayırmalarını ve yaşam standartlarını yükseltmelerini sağladığını dile getirdi.

Kalıcı hale getirilen projenin, seçilen sanatçılar için kariyerlerini sürdürebilmeleri ve sanat alanındaki faaliyetlerini devam ettirebilmeleri açısından “önemli bir dönüm noktası” olduğunu vurguladı.

Pilot uygulamanın, katılımcılar üzerindeki olumlu etkileri açıkça gösterdiğini belirten bakan, aynı zamanda sektörde yaygın olan gelir istikrarsızlığının sanatçılar için mesleği sürdürmeyi zorlaştırdığını ortaya koyduğunu ifade ederek başvuru çağrısında bulundu.