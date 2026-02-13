Başakşehir-Beşiktaş Maçı Öncesinde Nuri Şahin ve Sergen Yalçın'ın Söz Düellosu Akıllara Geldi

Şahin’in “reyting” çıkışına da karşılık veren Sergen Yalçın, eleştirilerinin abartıldığını savundu.

Yalçın, “Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'yi konuşup da kimden reyting alacağız yani? Ayrıca çocuk için çok kötü şeyler de söylemedim. İyi şeyler de söyledim, efendi, düzgün, belki çok başarılı da olacak işinde. Ama sen tutup bana böyle cevap verirsen, ben seni bitiririm. Sen sus, git işini yap orada. Antrenörlüğünü yap, Türk olarak seninle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bak, şu anda senin antrenörlük seviyen benimle konuşacak seviyede değil. Kusura bakmasın hiç değil. Bir defa sen kupa falan almadan, apolet takmadan benle antrenörlükle ilgili çok fazla konuşamazsın. Sen susacaksın, işine bakacaksın.” ifadelerini kullandı.