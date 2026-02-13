onedio
Başakşehir-Beşiktaş Maçı Öncesinde Nuri Şahin ve Sergen Yalçın'ın Söz Düellosu Akıllara Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 00:48

Beşiktaş’ın Başakşehir deplasmanı, Sergen Yalçın ile Nuri Şahin’i 2024’te yaşanan “şampiyonluk etiketi” polemiğinin ardından ilk kez karşı karşıya getirecek. Sözlü tartışmayla gündeme gelen iki teknik direktör, bu kez rekabeti saha içine taşıyacak.

İlk salvo Sergen Yalçın'dan gelmişti.

Daha önce karşılıklı açıklamalarla gündeme gelen Sergen Yalçın ile Nuri Şahin, bu kez rekabeti yeşil zemine taşıyacak.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı süreçte Alman ekibi Dortmund’un Nuri Şahin’i göreve getirmesine sert sözlerle karşı çıkmıştı. Yalçın o dönemde, “Borussia Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor’da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund’da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Nuri Şahin'in Sergen Yalçın'ı eleştiren alaycı açıklaması geldi.

Şahin de Yalçın’ın açıklamalarına kayıtsız kalmamış ve yanıt vermişti.

Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok.”

Sergen Yalçın ise bu cevabın ardından daha sert açıklamalar yapmıştı.

Yalçın açıklamasında, “Ben Nuri Şahin’le ilgili hiçbir kötü cümle söylemedim. Çok iyi yerlere gelebilir, efendi, düzgün bir çocuğa benziyor, Harvard'da eğitim almış' dedim. Ne eğitimi aldıysak artık Harvard'da ne eğitimi aldıysa artık futbolla ilgili onu da bilemedim. Nuri Şahin'le ilgili dedim ki, 'Teknik direktörlükte hiçbir başarı elde etmeden bir yere gelemezsin'. Cümlemi iyi dinle. Bir yere gelmek için mutlaka belli yerlerden geçmen gerekiyor. Demek ki Nuri'ye değer vermiş, görmüşler, onda bir gelecek umudu sezmişler. Ona bir takımı emanet etmişler. Nuri'nin tutup da böyle cevaplar vermesi çok saçma” ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin'e şampiyonluklarını hatırlatmıştı.

Şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Sergen Yalçın, tartışmanın bu noktaya taşınması halinde söylemlerini daha da sertleştirebileceğini dile getirmişti.

Yalçın, “Sen böyle söylersen, bunu söylerim: Nuri kardeşim bende apoletler var, apoletler. Sende ne var, ne var sende, nerede bir başarın var derim, öyle kalırsın, ağzını açamazsın, ağzına sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı? Ne var? Şampiyonlar Ligi'nde rekor mu kırmış? Bana şimdi Dortmund'u araştırtma, son 2 deplasmanda Borussia Dortmund, 7 gol yemiş Almanya'da” sözleriyle görüşünü ifade etti.

"Senin ne reytingin var?"

Şahin’in “reyting” çıkışına da karşılık veren Sergen Yalçın, eleştirilerinin abartıldığını savundu.

Yalçın, “Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'yi konuşup da kimden reyting alacağız yani? Ayrıca çocuk için çok kötü şeyler de söylemedim. İyi şeyler de söyledim, efendi, düzgün, belki çok başarılı da olacak işinde. Ama sen tutup bana böyle cevap verirsen, ben seni bitiririm. Sen sus, git işini yap orada. Antrenörlüğünü yap, Türk olarak seninle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bak, şu anda senin antrenörlük seviyen benimle konuşacak seviyede değil. Kusura bakmasın hiç değil. Bir defa sen kupa falan almadan, apolet takmadan benle antrenörlükle ilgili çok fazla konuşamazsın. Sen susacaksın, işine bakacaksın.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından ilk kez rakip oluyorlar.

Süper Lig'in 22.haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk olacak. Fatih Terim Stadyumu'ndan oynanacak maç Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

