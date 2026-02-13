Başakşehir-Beşiktaş Maçı Öncesinde Nuri Şahin ve Sergen Yalçın'ın Söz Düellosu Akıllara Geldi
Beşiktaş’ın Başakşehir deplasmanı, Sergen Yalçın ile Nuri Şahin’i 2024’te yaşanan “şampiyonluk etiketi” polemiğinin ardından ilk kez karşı karşıya getirecek. Sözlü tartışmayla gündeme gelen iki teknik direktör, bu kez rekabeti saha içine taşıyacak.
İlk salvo Sergen Yalçın'dan gelmişti.
Ardından Nuri Şahin'in Sergen Yalçın'ı eleştiren alaycı açıklaması geldi.
Sergen Yalçın ise bu cevabın ardından daha sert açıklamalar yapmıştı.
Nuri Şahin'e şampiyonluklarını hatırlatmıştı.
"Senin ne reytingin var?"
Bu sözlerin ardından ilk kez rakip oluyorlar.
