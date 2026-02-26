onedio
Ankara TOKİ Kura Tarihi Belli Oldu! Ankara'da TOKİ Çekilişi Ne Zaman?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2026 - 14:21

TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi kura çekimlerinde yeni tarihler belli olmaya başladı. 29 Aralık’tan buyana 71 kentte 317 bini aşkın hak sahibi belirlendi. Gözler üç büyük şehire çevrildi. Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura tarihleri merak edilirken Ankara çekiliş tarihleri belli oldu.

26 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura çekilişi yapılacak iller.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin kura çekiminde sona yaklaşıldı. 29 Aralık’tan bu yana 71 şehirde kura çekildi. Toplamda 317 bin 737 hak sahibi belirlendi. Bu hafta 6 ilde daha çekiliş yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura takvimini paylaştı. Kurum, 26 Şubat Perşembe Burdur’da, 27 Şubat cuma günü ise Edirne, Denizli ve Osmaniye’de kura çekimi olacağını açıkladı. 

1 Mart 2026 tarihinde kadar 19 bin 543 hak sahibi belli olmuş olacak.

İl il TOKİ kura tarihleri ve saatleri

  • Edirne

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 11:00

Yer: Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu

  • Denizli

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 11:00

Yer: Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi

  • Osmaniye

Tarih: 27 Şubat Cuma

Saat: 11:00

Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı

Ankara TOKİ kura tarihi ne zaman?

Ankara’da TOKİ ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 31 bin 73 konut inşa edilecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Ankara'da hak sahipleri 3 Mart’ta yapılacak çekilişle belli olacak.

Ankara TOKİ konutu yapılacak ilçeler

Konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:

Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan’da 21 bin 780 konut inşa edilecek. Sincan Temelli’de 4 bin, Polatlı’da bin 500, Beypazarı’nda 750, Çubuk ve Elmadağ’da 500’er, Kahramankazan’da 300, Nallıhan’da 200, Nallıhan Çayırhan’da 100 konut yapılacak. Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut inşa edilmesi planlanıyor.

