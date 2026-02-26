Ankara TOKİ Kura Tarihi Belli Oldu! Ankara'da TOKİ Çekilişi Ne Zaman?
TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi kura çekimlerinde yeni tarihler belli olmaya başladı. 29 Aralık’tan buyana 71 kentte 317 bini aşkın hak sahibi belirlendi. Gözler üç büyük şehire çevrildi. Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura tarihleri merak edilirken Ankara çekiliş tarihleri belli oldu.
26 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura çekilişi yapılacak iller.
Ankara TOKİ kura tarihi ne zaman?
