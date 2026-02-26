Ankara TOKİ Kura Tarihi Belli Oldu! Ankara'da TOKİ Çekilişi Ne Zaman?

Ankara’da TOKİ ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 31 bin 73 konut inşa edilecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Ankara'da hak sahipleri 3 Mart’ta yapılacak çekilişle belli olacak.

Ankara TOKİ konutu yapılacak ilçeler

Konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:

Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan’da 21 bin 780 konut inşa edilecek. Sincan Temelli’de 4 bin, Polatlı’da bin 500, Beypazarı’nda 750, Çubuk ve Elmadağ’da 500’er, Kahramankazan’da 300, Nallıhan’da 200, Nallıhan Çayırhan’da 100 konut yapılacak. Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da 150'şer konut inşa edilmesi planlanıyor.