TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Bu Hafta 9 İl İçin Kura Çekimi Yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirdiği 500 bin toplu konut projesinde kura çekimi devam ediyor. Bu hafta 9 ilde TOKİ evlerine sahip olacak kişiler kura çekimiyle belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, bu hafta kura çekimi yapılacak illeri açıkladı.
TOKİ’nin 500 bin toplu konut projesine vatandaşların yoğun ilgisi olmuştu.
