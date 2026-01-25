onedio
article/comments
article/share
TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Bu Hafta 9 İl İçin Kura Çekimi Yapılacak

25.01.2026 - 15:45

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirdiği 500 bin toplu konut projesinde kura çekimi devam ediyor. Bu hafta 9 ilde TOKİ evlerine sahip olacak kişiler kura çekimiyle belli olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, bu hafta kura çekimi yapılacak illeri açıkladı.

TOKİ’nin 500 bin toplu konut projesine vatandaşların yoğun ilgisi olmuştu.

Yurt genelinde yapılacak 500 bin konut için 5 milyondan fazla kişi başvuru yapmıştı. Başvuruların tamamlanmasından sonra kentlerde kura çekimleri de yapılmaya başlanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, kura çekimi tamamlanan 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibinin belli olduğunu açıkladı.

TOKİ 500 bin konut projesinde bu hafta kura çekimi yapılacak iller ise şöyle:

İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Ankara’da kura çekimi 5 Şubat’ta, İzmir’de 6 Mart’ta ve son olarak İstanbul’da TOKİ kura çekimi 9–12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
