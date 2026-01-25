TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Bu Hafta 9 İl İçin Kura Çekimi Yapılacak

Yurt genelinde yapılacak 500 bin konut için 5 milyondan fazla kişi başvuru yapmıştı. Başvuruların tamamlanmasından sonra kentlerde kura çekimleri de yapılmaya başlanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, kura çekimi tamamlanan 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibinin belli olduğunu açıkladı.

TOKİ 500 bin konut projesinde bu hafta kura çekimi yapılacak iller ise şöyle:

27 Ocak Salı: Kilis

28 Ocak Çarşamba: Sinop

29 Ocak Perşembe: Niğde

30 Ocak Cuma: Aksaray, Ordu ve Karabük

31 Ocak Cumartesi: Samsun, Nevşehir ve Bartın

İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Ankara’da kura çekimi 5 Şubat’ta, İzmir’de 6 Mart’ta ve son olarak İstanbul’da TOKİ kura çekimi 9–12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.