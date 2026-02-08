TOKİ 500 Bin Konutta Yeni Kura Takvimi Belli Oldu!
TOKİ 500 bin konut projesinde heyecan sürüyor. Kura süreci, 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başladı ve 8 Şubat 2026 itibarıyla 177 bin 126 konutun hak sahibi belirlendi. Her hafta kura çekimleri yapılmaya devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 9-15 Şubat haftasında hangi illerde TOKİ kurası çekileceğini açıkladı.
Peki bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9-15 Şubat tarihinde 7 ilde daha TOKİ kurası çekilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Kurum'un paylaşımı;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın