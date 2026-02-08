TOKİ 500 Bin Konutta Yeni Kura Takvimi Belli Oldu!

TOKİ 500 bin konut projesinde heyecan sürüyor. 81 ilde inşa edilecek TOKİ konutları için binlerce vatandaşımız başvurusunu tamamladı. Kura süreci ise 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. İlk olarak Adıyaman'da çekilen kuranın ardından her hafta farklı illerde kuralar çekilmeye devam ediyor.

Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 177 bin konut için hak sahiplerinin tespit edildiğini ifade etti. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının hızla başlayacağını belirten Kurum, 2027 yılının Mart ayından itibaren konut teslimlerinin başlayacağını da açıkladı.

9-15 Şubat haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun kura çekimi yapılacak. Bu haftanın kura çekim takvimi aşağıdaki gibidir;

9 Şubat Yozgat 2.858, Kütahya 3.592

10 Şubat Bilecik 1.419

11 Şubat Çankırı 1.753

12 Şubat Bolu 1.950

13 Şubat Tekirdağ 6.865, Balıkesir 7.548

8 Şubat tarihine kadar gerçekleştirilen kura çekimleriyle 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimleri, önümüzdeki haftalarda da yapılmaya devam edecek.