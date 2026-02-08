onedio
TOKİ 500 Bin Konutta Yeni Kura Takvimi Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
08.02.2026 - 19:50

TOKİ 500 bin konut projesinde heyecan sürüyor. Kura süreci, 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başladı ve 8 Şubat 2026 itibarıyla 177 bin 126 konutun hak sahibi belirlendi. Her hafta kura çekimleri yapılmaya devam ediyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 9-15 Şubat haftasında hangi illerde TOKİ kurası çekileceğini açıkladı.

Peki bu hafta hangi illerde TOKİ kurası çekilecek?

9-15 Şubat tarihinde 7 ilde daha TOKİ kurası çekilecek.

TOKİ 500 bin konut projesinde heyecan sürüyor. 81 ilde inşa edilecek TOKİ konutları için binlerce vatandaşımız başvurusunu tamamladı. Kura süreci ise 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. İlk olarak Adıyaman'da çekilen kuranın ardından her hafta farklı illerde kuralar çekilmeye devam ediyor. 

Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 177 bin konut için hak sahiplerinin tespit edildiğini ifade etti. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının hızla başlayacağını belirten Kurum, 2027 yılının Mart ayından itibaren konut teslimlerinin başlayacağını da açıkladı.

9-15 Şubat haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun kura çekimi yapılacak. Bu haftanın kura çekim takvimi aşağıdaki gibidir;

8 Şubat tarihine kadar gerçekleştirilen kura çekimleriyle 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimleri, önümüzdeki haftalarda da yapılmaya devam edecek.

Bakan Kurum'un paylaşımı;

Bakan Kurum'un paylaşımı;
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
