Dünyaca Meşhur Türk Tatlıcısı Amerika'da Şube Açacak

'Dünyadaki En İyi Tatlı Mekanları' listesinin ilk 10’unda yer alan Hafız Mustafa, özellikle baklava için önerilmişti. Dalan'ın aktardığına göre Hafız Mustafa'da en çok satılan tatlı da baklava!

Londra'da bir, Dubai'da altı şubesi bulunan Hafız Mustafa, İstanbul'da ise bir meslek lisesi kuruyor. Buradan mezun olan gençlere yurt dışındaki şubelerde iş imkânı sunulacağı belirtiliyor. Öğrenciler bu lisede baklava, pasta, muhallebi ve lokum yapımını öğrenecek ardından yurtdışında iş fırsatına sahip olacak.