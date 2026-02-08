onedio
Dünyaca Meşhur Türk Tatlıcısı Amerika'da Şube Açacak

Dilara Bağcı Peker
08.02.2026 - 16:58

Türk tatlılarının dünyaya tanıtılmasına büyük bir rolü olan Hafız Mustafa, şimdi Amerika'ya açılmaya hazırlanıyor. Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın aktardığı habere göre Dubai’de 6, Londra’da bir şubesi olan Hafız Mustafa 1864 Amerika’ya New York’tan girecek. Ayrıca Londra'da da yeni şubeler açılacak.

Kaynak: Patronlar Dünyası / Necla Dalan

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın aktardığı habere göre, Hafız Mustafa rotasını Amerika'ya çevirdi. Dalan, Mart ayından sonra Amerika operasyonu için düğmeye basılacağını aktardı. Hafız Mustafa, aynı zamanda Londra'da 3 yeni şube daha açmaya hazırlanıyor.

Londra’nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde de 3 bin 500 metrekarelik bir fabrika kuruluyor ve toplamda 15 milyon poundluk bir yatırımın söz konusu olduğu aktarılıyor. Londra’daki yeni şubelerin Mayfair, Oxford Street ve Covent Garden’da planlandığı belirtiliyor.

Hafız Mustafa, TasteAtlas'ın "Dünyadaki En İyi Tatlı Mekanları" listesinde yer almıştı.

'Dünyadaki En İyi Tatlı Mekanları' listesinin ilk 10’unda yer alan Hafız Mustafa, özellikle baklava için önerilmişti. Dalan'ın aktardığına göre Hafız Mustafa'da en çok satılan tatlı da baklava!

Londra'da bir, Dubai'da altı şubesi bulunan Hafız Mustafa, İstanbul'da ise bir meslek lisesi kuruyor. Buradan mezun olan gençlere yurt dışındaki şubelerde iş imkânı sunulacağı belirtiliyor. Öğrenciler bu lisede baklava, pasta, muhallebi ve lokum yapımını öğrenecek ardından yurtdışında iş fırsatına sahip olacak.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
