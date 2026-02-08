Dünyaca Meşhur Türk Tatlıcısı Amerika'da Şube Açacak
Türk tatlılarının dünyaya tanıtılmasına büyük bir rolü olan Hafız Mustafa, şimdi Amerika'ya açılmaya hazırlanıyor. Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın aktardığı habere göre Dubai’de 6, Londra’da bir şubesi olan Hafız Mustafa 1864 Amerika’ya New York’tan girecek. Ayrıca Londra'da da yeni şubeler açılacak.
Kaynak: Patronlar Dünyası / Necla Dalan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca meşhur Türk tatlıcı, Amerika'da açılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafız Mustafa, TasteAtlas'ın "Dünyadaki En İyi Tatlı Mekanları" listesinde yer almıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın