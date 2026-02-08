Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Ketçap ve Mayonez Gibi Sosları Yasaklamaya Hazırlanıyor

Almanya’dan Türkçe yayın yapan Artı 49’da yer alan habere göre, yeni yasanın ilk maddesi ile PFAS kimyasalları içeren tüm ambalajlar yasaklanacak. Bu kimyasallar, yağ ve suyun ambalajdan sızmasını önlemek için kullanılıyordu.

AB, 2030’a kadar ise tek kullanımlık tüm sosları yasaklamayı düşünüyor. Yeni yasa ile 50 mililitreden küçük hiçbir ambalajın kullanılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca 1,5 kilogramdan hafif meyve ve sebzeler de ambalajsız satılmak zorunda olacak.

Yeni düzenleme, özellikle otel, gastronomi ve catering sektörlerini doğrudan etkileyecek. İşletmeler, tek kullanımlık küçük ambalajların yerine yeniden doldurulabilir kaplar, büyük dispenserler ya da farklı sunum yöntemleri geliştirmek zorunda kalacak.