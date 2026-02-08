onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Ketçap ve Mayonez Gibi Sosları Yasaklamaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Ketçap ve Mayonez Gibi Sosları Yasaklamaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.02.2026 - 14:51

Restoranlarda alışkanlık haline gelen tek kullanımlık soslar, Avrupa Birliği ülkelerinde tarihe karışabilir. AB’nin üzerinde hazırlık yaptığı yeni ambalaj yasası ile tek kullanımlık soslara yasak getirilecek. Yeni ambalaj yasası ile hedeflenen ise çöp miktarını azaltmak ve çevreyi korumak.

Kaynak: Artı 49

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Birliği’nin yeni ambalaj yasası önümüzdeki ağustos ayında yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği’nin yeni ambalaj yasası önümüzdeki ağustos ayında yürürlüğe girecek.

Almanya’dan Türkçe yayın yapan Artı 49’da yer alan habere göre, yeni yasanın ilk maddesi ile PFAS kimyasalları içeren tüm ambalajlar yasaklanacak. Bu kimyasallar, yağ ve suyun ambalajdan sızmasını önlemek için kullanılıyordu.

AB, 2030’a kadar ise tek kullanımlık tüm sosları yasaklamayı düşünüyor. Yeni yasa ile 50 mililitreden küçük hiçbir ambalajın kullanılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca 1,5 kilogramdan hafif meyve ve sebzeler de ambalajsız satılmak zorunda olacak.

Yeni düzenleme, özellikle otel, gastronomi ve catering sektörlerini doğrudan etkileyecek. İşletmeler, tek kullanımlık küçük ambalajların yerine yeniden doldurulabilir kaplar, büyük dispenserler ya da farklı sunum yöntemleri geliştirmek zorunda kalacak.

Hedef, çöp miktarını önemli ölçüde azaltarak çevreyi korumak.

Hedef, çöp miktarını önemli ölçüde azaltarak çevreyi korumak.

Almanya’da kişi başına düşen yıllık çöp miktarı ortalama 225 kilogram seviyesinde. Bu rakam, Avrupa Birliği genelindeki 190 kilogramlık ortalamanın oldukça üzerinde.

Uzmanlara göre çöpe giden ambalajların büyük bölümü gereksiz. Bu nedenle Avrupa Birliği, 2018 yılına kıyasla 2040’a kadar atık miktarını yüzde 15 azaltmayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın