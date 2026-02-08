Avrupa Birliği Tek Kullanımlık Ketçap ve Mayonez Gibi Sosları Yasaklamaya Hazırlanıyor
Restoranlarda alışkanlık haline gelen tek kullanımlık soslar, Avrupa Birliği ülkelerinde tarihe karışabilir. AB’nin üzerinde hazırlık yaptığı yeni ambalaj yasası ile tek kullanımlık soslara yasak getirilecek. Yeni ambalaj yasası ile hedeflenen ise çöp miktarını azaltmak ve çevreyi korumak.
Kaynak: Artı 49
Avrupa Birliği’nin yeni ambalaj yasası önümüzdeki ağustos ayında yürürlüğe girecek.
Hedef, çöp miktarını önemli ölçüde azaltarak çevreyi korumak.
