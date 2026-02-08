onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Artvin'de Sadece 2 Kişinin Yaşadığı Köy Tamamen Boş Kalacak

Artvin'de Sadece 2 Kişinin Yaşadığı Köy Tamamen Boş Kalacak

Artvin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.02.2026 - 13:50

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü'nde sadece 2 kişi yaşıyordu. Köyde yaşayan muhtarın traktör kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte, eşinin de köyü terk edeceği öğrenildi. Muhtarın eşinin de ayrılmasıyla köyde, resmi kayıtlara göre, kimse yaşamayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Artvin’deki Ustalar Köyü'nde, resmi kayıtlara göre sürekli ikamet eden 2 kişi bulunuyordu.

Artvin’deki Ustalar Köyü'nde, resmi kayıtlara göre sürekli ikamet eden 2 kişi bulunuyordu.

Edinilen bilgiye göre, Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, geçen perşembe gecesi köyüne traktörüyle giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Turgay Demir'in cenazesi, Ardanuç Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Ustalar Köyü'nde toprağa verildi.

Kış aylarında sadece Muhtar Demir ve eşi köyde ikamet ediyordu. Demir’in ölümünün ardından köyde tek başına yaşama şansı kalmayan muhtarın eşinin de köyü terk etme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın