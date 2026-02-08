Artvin'de Sadece 2 Kişinin Yaşadığı Köy Tamamen Boş Kalacak
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü'nde sadece 2 kişi yaşıyordu. Köyde yaşayan muhtarın traktör kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte, eşinin de köyü terk edeceği öğrenildi. Muhtarın eşinin de ayrılmasıyla köyde, resmi kayıtlara göre, kimse yaşamayacak.
Artvin’deki Ustalar Köyü'nde, resmi kayıtlara göre sürekli ikamet eden 2 kişi bulunuyordu.
