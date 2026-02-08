Maaşını İsteyen Kenyalı Bakıcıyı Darbeden Aile: “Sen Benim Kocamla Fingirdeştin”
Türkiye’de çocuk bakıcılığı yapan Kenyalı bir kadın, ödenmeyen 2 aylık maaşını talep edince aile tarafından darbedildi. Aile, bakıcının engelli çocuklarına kötü davrandığını iddia etti. Ayrıca Kenyalı kadın, bakıcılık yaptığı evdeki kadın tarafından “Sen benim kocamla fingirdeştin” suçlamasına da maruz kaldı. Yaşananlar kamera ile kaydedilirken, olay yerine polisin gelmesiyle kavga son buldu.
Kaynak: Show Ana Haber
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de bakıcılık yapan Kenyalı bir kadının çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Show Ana Haber'de yer alan görüntüler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın