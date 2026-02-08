onedio
Maaşını İsteyen Kenyalı Bakıcıyı Darbeden Aile: “Sen Benim Kocamla Fingirdeştin”

Maaşını İsteyen Kenyalı Bakıcıyı Darbeden Aile: "Sen Benim Kocamla Fingirdeştin"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.02.2026 - 12:12

Türkiye’de çocuk bakıcılığı yapan Kenyalı bir kadın, ödenmeyen 2 aylık maaşını talep edince aile tarafından darbedildi. Aile, bakıcının engelli çocuklarına kötü davrandığını iddia etti. Ayrıca Kenyalı kadın, bakıcılık yaptığı evdeki kadın tarafından “Sen benim kocamla fingirdeştin” suçlamasına da maruz kaldı. Yaşananlar kamera ile kaydedilirken, olay yerine polisin gelmesiyle kavga son buldu.

Kaynak: Show Ana Haber

Türkiye’de bakıcılık yapan Kenyalı bir kadının çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de bakıcılık yapan Kenyalı bir kadının çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ödenmeyen 2 aylık maaşını talep eden bakıcı kadın, aile tarafından darbedildi. Aile, Kenyalı bakıcıyı engelli çocuklarına kötü davranmakla suçlarken, bakıcılık yapılan evin sahibi tarafından “Sen benim kocamla fingirdeştin” suçlaması da görüntülerde yer aldı.

Aile tarafından küfür edilen Kenyalı bakıcı kadın, tüm yaşananları cep telefonu ile kaydetti.

İşte Show Ana Haber'de yer alan görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
