Maaşını İsteyen Kenyalı Bakıcıyı Darbeden Aile: “Sen Benim Kocamla Fingirdeştin”

Ödenmeyen 2 aylık maaşını talep eden bakıcı kadın, aile tarafından darbedildi. Aile, Kenyalı bakıcıyı engelli çocuklarına kötü davranmakla suçlarken, bakıcılık yapılan evin sahibi tarafından “Sen benim kocamla fingirdeştin” suçlaması da görüntülerde yer aldı.

Aile tarafından küfür edilen Kenyalı bakıcı kadın, tüm yaşananları cep telefonu ile kaydetti.