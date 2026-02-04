onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Barış Arduç Gupse Özay'la Evlilik Kararını Nasıl Aldıklarını Anlattı

Barış Arduç Gupse Özay'la Evlilik Kararını Nasıl Aldıklarını Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.02.2026 - 09:47

Magazin dünyasının en sağlam ilişkilerinden birine imza atan Barış Arduç ve Gupse Özay, yıllardır evliliklerine gıptayla baktırıyor. Arduç’un evlilik sürecine dair yaptığı samimi açıklamalar dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazinin en çok sevilen çiftlerinden biri olan Barış Arduç ve Gupse Özay’ın birlikteliği kadar aldıkları evlilik kararı da büyük ses getirmişti.

Magazinin en çok sevilen çiftlerinden biri olan Barış Arduç ve Gupse Özay’ın birlikteliği kadar aldıkları evlilik kararı da büyük ses getirmişti.

2014 yılında birlikte rol aldıkları projede tanıştıktan sonra arkadaşlıklarını zamanla aşka dönüştürdü. O dönem magazin dünyasında çok fazla görünmemeyi tercih eden çift, ilişkilerini sessiz ama sağlam adımlarla ilerletti.

Yıllar süren birlikteliğin ardından Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenme kararı aldı.

Barış Arduç ise katıldığı programda Gupse Özay'la evlilik kararını nasıl aldıkları hakkında konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın