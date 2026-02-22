onedio
Taşacak Bu Deniz Ulaş Tuna Astepe'nin Sette Minik Hayranıyla Buluşması Kalp Eritti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.02.2026 - 16:32

Taşacak Bu Deniz'de Adil karakterine hayat vererek fırtınalar estiren Ulaş Tuna Astepe, sette minik hayranıyla bir araya geldi. İkilinin buluşması kalp eritti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına başladığı ilk bölümden bu yana temposunu koruyarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kısa sürede sezonun en dikkat çeken dizileri arasına giren yapım, elde ettiği izlenme sonuçlarıyla da bu ilgiyi karşılıksız bırakmadığını gösteriyor. 

Cuma akşamları ekrana gelen her bölüm, izleyiciyi salona, ekranın başına kilitliyor; başrollerde yer alan Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal ise resmen tarih yazıyor. 

Sen Anlat Karadeniz'den sonra bir Karadeniz dizisiyle daha yıldızını parlatan Ulaş Tuna Astepe, bu sefer sette yaşadığı tatlı mı tatlı anlarla gündeme oturdu.

Ulaş Tuna Astepe, sette minik hayranı Batu Kırca ile bir araya geldi.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
